Quanti goal dalla Serie A nella pausa nazionali: 16 reti, Hojlund e Lukaku super

Durante la pausa nazionali solo la Premier League ha fatto meglio della Serie A: ben 16 goal e prestazioni super, come quelle di Hojlund e Lukaku.

La pausa nazionali è stata l'occasione giusta per mostrarsi, almeno per molti giocatori di Serie A, che hanno segnato tantissimo.

Scorrendo infatti i dati della Gazzetta dello Sport, solo i giocatori della Premier League inglese hanno segnato più goal (21) rispetto a quelli del nostro campionato.

Curiosamente, solo uno di questi è arrivato in una partita dell'Italia, quello di Matteo Pessina contro Malta. Gli altri, segnati nelle qualificazioni a Euro2024 e nell'amichevole tra Germania e Belgio, sono arrivati da giocatori che hanno storie differenti.

L'uomo copertina è senz'altro Rasmus Hojlund, che ha esordito con la Danimarca segnando una tripletta alla Finlandia e segnando una doppietta nella sfida persa col Kazakistan. Risultato: 5 goal in due partite, il 100% di quelli segnati dalla sua nazionale.

A quota 4 reti c'è Romelu Lukaku: il centravanti dell'Inter ha segnato tre goal contro la Svezia e ne ha segnato un altro con la Germania. L'attaccante è alla ricerca della forma ideale per aiutare la sua squadra nel finale di stagione, chissà che non l'abbia trovata.

Tre reti per Dusan Vlahovic: il serbo segna e lancia un messaggio ad Allegri, sembra essere tornato in forma.

C'è poi il caso di Rade Krunic, un giocatore impiegato molto da Stefano Pioli, ma che non ha una grande verve realizzativa. Krunic però ha segnato una doppietta con la nazionale della Bosnia Erzegovina contro l'Islanda.

Goal infine anche per Leao (che in 10 minuti entra, serve un assist, sbaglia un rigore, poi segna) e per Elmas.

C'è poi chi ha negato la gioia del goal agli avversari: su tutti, la prestazione migliore è stata quella di Mike Maignan, che ha parato un rigore a Memphis Depay contro l'Olanda e che ha compiuto un salvataggio miracoloso contro l'Irlanda.

Insomma, i giocatori di Serie A si sono mostrati in giro per l'Europa: che sia di buon auspicio per il futuro?