Quanti giocatori possono essere convocati per il Mondiale di Qatar 2022?

I Mondiali in Qatar si avvicinano e per i CT è tempo di scelte: la FIFA ha annunciato i dettagli sul numero di giocatori condonabili.

Il countdown verso il Mondiale di Qatar 2022 è iniziato. Il 21 novembre prenderà il via il primo mondiale ‘moderno’ che si giocherà nel bel mezzo della stagione regolare. Una novità assoluta dovuta soprattutto al fattore climatico.

Anche questa è una delle ragioni dietro la conferma dei 5 cambi voluta dalla FIFA, che nel meeting che si è tenuto il 23 giugno ha anche stabilito altre direttive e definito il numero di convocati.

QUANTI GIOCATORI SI POSSONO CONVOCARE PER QATAR 2022?

Una delle altre unicità di questo Mondiale sarà il numero di giocatori che ogni nazionale potrà convocare. Non più i canonici 23, come è stato fino all’edizione di Russia 2018: ogni CT potrà nominare una rosa di 26 giocatori.

Una situazione che si è già vista durante Euro 2020, ma con una differenza: di questi 26, 3 non dovranno essere esclusi in ogni partita, perché aumenta il numero di giocatori che possono andare in panchina: dai canonici 12 ai 15.

“Vista la necessità delle squadre di avere elasticità dovuta al periodo in cui si gioca e per il contesto con gli ostacoli che può causare il Covid, la FIFA ha deciso che:

Il numero massimo di giocatori nella lista provvisoria è stato aumentato fino a 55.

Il numero massimo di giocatori nella lista finale cresce da 23 a 26.

L’ultima partita ufficiale per 23 dei 26 giocatori listati deve essere il 13 novembre.

Non più di 26 elementi possono andare in panchina, di cui 15 giocatori e 11 membri dello staff”.

Una svolta a suo modo storica per un Mondiale sempre più eccezionale.