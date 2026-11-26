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Dalla League Phase alle sfide a eliminazione diretta: ecco tutti i criteri di qualificazione, il meccanismo degli accoppiamenti tramite sorteggio, la regola sui derby nazionali e le date del calendario.

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La Champions League entra nel vivo. Archiviati i primi cinque turni della fase campionato, è tempo di iniziare a fare i primi calcoli.

Como, Inter, Roma e Napoli sono pienamente in corsa per continuare il proprio cammino nella massima competizione continentale per club: ma come funziona il regolamento di playoff e ottavi di finali e quali squadre vi accedono?

CHI SI QUALIFICA AGLI OTTAVI DI CHAMPIONS LEAGUE

Da quando è stato introdotto il nuovo formato della Champions, al termine delle otto giornate della League Phase, soltanto le prime 24 della classifica generale proseguono il proprio cammino europeo, mentre le ultime 12 vengono eliminate definitivamente senza alcuna retrocessione in Europa League.

Delle prime 24 squadre della classifica, soltanto le prime 8 accedono direttamente agli ottavi di finale.

CHI SI QUALIFICA AI PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE

Le squadre che terminano la classifica unica dal 9° al 24° posto accedono invece ai Playoff, ovvero gli spareggi a eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.

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In questo gruppo di 16 formazioni si opera una netta divisione basata sul piazzamento: le squadre classificate dal 9° al 16° posto sono considerate teste di serie, mentre quelle dal 17° al 24° posto rientrano tra le non teste di serie.

COME FUNZIONANO I PLAYOFF DI CHAMPIONS E GLI ACCOPPIAMENTI

La classifica della League Phase determina il tabellone per la fase a eliminazione diretta, a partire dai playoff. Nello specifico, la 9^ o la 10^ affrontano la 23^ o la 24^, l’11^ e la 12^ sfidano la 21 o la 22^ e così via. La definizione dell’abbinamento specifico si ottiene attraverso un sorteggio, con le otto teste di serie (dal 9° al 16° posto) che hanno inoltre il diritto di disputare la gara di ritorno davanti al proprio pubblico. Le otto vincenti di questi doppi confronti completano infine il quadro delle 16 squadre qualificate agli ottavi di finale.

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AI PLAYOFF SONO POSSIBILI I DERBY?

Il regolamento UEFA non prevede alcun vincolo di nazionalità a partire dalla fase a eliminazione diretta. Di conseguenza,ai playoff sono assolutamente possibili i derby tra squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale, così come eventuali incroci tra club che si sono già affrontati durante le otto giornate della fase campionato. Occhio a questo aspetto: se tutte le italiane finissero ai playoff, un abbinamento fra connazionali non sarebbe assolutamente utopico.

QUANDO SI GIOCANO I PLAYOFF DI CHAMPIONS LEAGUE

Dopo le ultime giornate di League Phase, previste per 20 e 27 gennaio, la Champions tornerà poi a metà febbraio. Le gare d'andata dei Playoff si disputano nella seconda settimana del secondo mese dell’anno (martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2027), mentre le sfide di ritorno decisive per il passaggio agli ottavi sono in programma la settimana successiva (martedì 24 e mercoledì 25 febbraio 2027).