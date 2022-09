Il giudice sportivo ha ufficializzato le squalifiche: Leao salterà la sfida contro il Napoli, Cuadrado non giocherà contro il Monza. Out anche Milik.

E' arrivato il momento dei verdetti per la Juventus, dopo quanto successo nel match contro la Salernitana. La gara, come noto, ha visto un parapiglia finale dopo il goal del 3-2 annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci. Il polacco è stato espulso per doppio giallo dopo essersi tolto la maglia, mentre Allegri e Cuadrado per quanto accaduto.

Gli istanti post annullamento della rete hanno portato il direttore di gara Merceraro ad espellere il tecnico della Juventus e l'esterno. Entrambi, alla pari di Milik, non potranno disputare il prossimo incontro di campionato al pari di Fazio, difensore della Salernitana espulso negli stessi istanti.

QUANTE PARTITE SALTA CUADRADO?

Juan Cuadrado è stato squalificato per un turno dopo il parapiglia scoppiato nei minuti, quando i giocatori sono venuti a contatto in attesa che l'arbitro Marcenaro si recasse al monitor, a bordocampo, nell'episodio che avrebbe poi portato al controverso annullamento del goal di Milik.

Anche Fazio dovrà saltare una sola giornata di Serie A. Per il difensore e Cuadrado anche 5000 euro di multa "per avere, al 50° del secondo tempo, spinto ripetutamente sul petto un calciatore della squadra avversaria, dando vita ad un acceso confronto che coinvolgeva calciatori in campo e componenti delle panchine".

LE SQUALIFICHE DI ALLEGRI E GIAMPAOLO

Allegri dovrà scontare un turno per il rosso subito nel match contro la Salernitana, Giampaolo due per la sfida contro il Milan.

Giampaolo non sarà in panchina per le sfide contro Spezia e Monza "per avere al 52° del secondo tempo, dopo il provvedimento, rivolto al Direttore di gara plurime espressioni insultanti, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di giuoco".

Allegri dovrà pagare 15.000 euro di multa e guardare da lontano la sfida contro il Monza "per avere, al 50° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni ingiuriose, abbandonando successivamente il recinto di giuoco dopo aver espresso offese generiche verso la classe arbitrale; infrazione quest’ultima rilevata dai collaboratori della Procura Federale".

Out per il prossimo turno anche Baroni del Lecce: un'espressione blasfema ha condannato il tecnico dei giallorossi.

IL DITO MEDIO DI SARRI

L'allenatore della Lazio sarà regolarmente in panchina per la sfida contro la Cremonese. Il dito medio rivolto al ds del Verona, Marroccu, è stato chiarito da Sarri nel post gara della sfida giocata nell'ultimo turno: solo un'ammonizione per l'ex Juventus.

"Ammonizione per avere rivolto un gesto irrispettoso nei confronti di un componente della panchina avversaria col quale, al termine della gara, si scusava".

GLI SQUALIFICATI DI SERIE A

Per il resto, come noto, Rafael Leão salterà il big match Milan-Napoli dopo il rosso rimediato a Genova contro la Sampdoria. Una giornata di squalifica anche per lo stesso Milik, espulso per essersi tolto la maglia in occasione della rete poi annullata, e poi per Aka-Apro (Empoli), Igor (Fiorentina) e Ruan (Sassuolo).

UNA GIORNATA