Quando Vlahovic tornerà a Firenze? Fiorentina-Juventus in programa all'ultima di campionato

Prelevando Dusan Vlahovic dalla Fiorentina, la Juventus ha piazzato il colpo più importante dell’intera sessione di calciomercato invernale. Il club bianconero infatti, si è assicurato non solo uno dei più forti attaccanti della Serie A, ma anche uno dei più grandi talenti del panorama calcistico mondiale.

Un’operazione, quella conclusa dalla ‘Vecchia Signora’, che si traduce in tanto potenziale in più messo a disposizione di Massimiliano Allegri, ma anche in un’enorme iniezione di entusiasmo per una piazza che può guardare con un occhio probabilmente diverso alla seconda parte di stagione.

All’esaltazione di coloro che hanno a cuore i colori bianconeri, si contrappone ovviamente la delusione dei sostenitori della Fiorentina. L’addio di Vlahovic vuol dire rinunciare ad un calciatore che proprio in viola è cresciuto fino ad imporsi come uno dei più forti in assoluto nel suo ruolo, e la cosa non è stata ovviamente accolta bene da molti.

Il gioiello serbo è passato in brevissimo tempo dall’essere la punta di diamante della squadra di Italiano ad un rinforzo straordinario per la Juve, una squadra che a Firenze viene da decenni vista come la nemica sportiva per eccellenza.

Quando Dusan Vlahovic farà il suo ritorno all’Artemio Franchi, non lo farà più da idolo di una tifoseria aggrappata anche ai suoi goal nella speranza di vedere una Fiorentina di nuovo a grandi livelli, ma lo farà da ‘acerrimo rivale’.

Quando si consumerà il ritorno Vlahovic a Firenze da avversario?

L’ULTIMO TURNO DI CAMPIONATO

La Fiorentina ospiterà certamente la Juventus all’Artemio Franchi per una sfida valida per il 38° turno di Serie A, ovvero l’ultima giornata di campionato.

Vlahovic tornerà quindi a Firenze, ma questa volta con la maglia bianconera addosso, il prossimo 22 maggio.

Il tempo dirà quale sarà il peso specifico della gara, e quindi se Fiorentina e Juventus avranno già raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali o se ci saranno ancora in palio punti pesanti. Quello che appare scontato è che difficilmente all’attaccante serbo verrà riservata una grande accoglienza.

L’OPZIONE COPPA ITALIA

Dusan Vlahovic potrebbe anche anticipare il suo ritorno a Firenze, ma tutto dipenderà da fin dove riusciranno a spingersi Fiorentina e Juventus in Coppa Italia.

L'articolo prosegue qui sotto

Viola e bianconeri sono nella stessa parte del tabellone e quindi, qualora dovessero rispettivamente superare Atalanta (a Bergamo) e Sassuolo (a Torino), si ritroverebbero in semifinale.

Proprio quello delle semifinali è l’unico turno che si disputa con partite di andata e ritorno e quindi, salvo modifiche del calendario, Fiorentina e Juventus potrebbero incrociarsi a Firenze già ad inizio marzo.