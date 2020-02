Quando torna Zaniolo dall'infortunio? I tempi di recupero

Il giocatore della Roma lavora per tornare il prima possibile a disposizione: in palio ci sono gli Europei con la maglia dell'Italia.

Un infortunio che ha gettato nello sconforto i tifosi della , Roberto Mancini e lo stesso Nicolò Zaniolo . Un k.o pesante per il giovane giocatore giallorosso, costretto a lasciare il campo nella gara contro la e dunque sotto ai ferri per rimediare al problema. Ci vorrà ancora diverso tempo per rivederlo in campo, tutta lo aspetta.

INFORTUNIO ZANIOLO

Durante un'azione personale all'Olimpico contro la Juventus, Zaniolo ha rimediato un infortunio al ginocchio. Sanitari in campo, lacrime da parte del giocatore della Roma e sensazioni subito brutte per l'ex , costretto a lasciare il terreno di gioco in barella.

Il giorno dopo l'infortunio Zaniolo è stato operato per ricostruire il legamento crociato anteriore del ginocchio desto: il k.o più terrificante, quello che in soldoni costringe un giocatore a saltare praticamente tutta la stagione.

La Roma aveva comunicato l'operazione per Zaniolo così:

“Nicolò Zaniolo è stato sottoposto alla ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno. L’intervento chirurgico è tecnicamente riuscito“.

QUANDO TORNA ZANIOLO?

Zaniolo tornerà a disposizione in primavera, ma difficilmente potrà essere a disposizione di Mancini per il prossimo Europeo. Il suo recupero terminerà a maggio, ad un mese dall'Europeo, ma tutto dipenderà come risponderà il ginocchio nelle prossime settimane.

A gennaio il medico della Roma, Causarano, aveva predicato calma:

"I tempi di recupero non sono facili da prevedere, tutto dipenderà da come risponde il ragazzo, è necessario procedere un passo alla volta".

A metà febbraio Zaniolo ha svolto i controlli al ginocchio per verificare i progressi durante la prima parte di riabilitazione. Esiti più che soddisfacenti e dunque spazio alla seconda fase della riabilitazione, che prevede di forzare un po' il ginocchio negli esercizi studiati per il recupero, aumentando di conseguenza i carichi di lavoro.

QUALI GARE SALTA ZANIOLO?

Zaniolo dovrà saltare tutte le gare dell'ultima parte di stagione. La Roma sa benissimo che anche dovesse tornare a disposizione a maggio non verrebbe comunque rischiato per le restanti partite del campionato, così da evitare grosse ricadute.

In più Mancini spera di averlo all'Europeo del prossimo giugno e l'inserimento di Zaniolo nelle ultime gare della Roma non sembra essere in programma.

TEMPI DI RECUPERO ZANIOLO

Mariani, il professore che ha operato Zaniolo a inizio gennaio, è stato chiaro riguardo i tempi di recupero di Zaniolo. Tre mesi per essere nuovamente ok, poi sarà compito della Roma il prossimo aprile reinserirlo negli allenamenti: