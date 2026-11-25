Ma quando torna in campo Kenan Yildiz? L'assenza del numero 10, come ampiamente prevedibile, sta pesando sul difficile inizio di stagione vissuto dalla Juventus che aspetta con ansia il rientro del miglior giocatore della rosa a disposizione di Spalletti.
Allo stesso tempo l'infortunio subito dal turco nella prima giornata di campionato è stato molto serio. E nessuno vuole correre il rischio di affrettare i tempi. Yildiz alla Juventus serve, certo, ma solo quando sarà davvero pronto.
COSA HA DETTO SPALLETTI SU YILDIZ
Prima della gara di Europa League contro l'Omonia Nicosia, è stato proprio Luciano Spalletti a fare chiarezza sul recupero di Kenan Yildiz sgombrando il campo da alcune indiscrezioni che parlavano di presunti problemi con conseguente slittamento della data di rientro, inizialmente prevista a dicembre.
"Come sta procedendo il recupero di Yildiz? Sta andando benissimo. Stamattina (mercoledì 25 novembre ndr) si è messo a far un allenamento di precisione e non vedo l'ora di vederlo in partita. Adesso dobbiamo aspettare i tempi corretti.
Non avere un calciatore del suo livello è un vuoto che siamo costretti a riempire in qualche modo. Poi sostituirlo con Alajbegovic, Boga o Kolo sono un bel modo di sostituirlo però lui è quel campione che difficilmente riesci a ritrovare in un mese" ha sottolineato Spalletti.
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Nessun allarme, quindi. Il percorso di Yildiz verso il ritorno in campo procede senza intoppi anche se al momento non c'è ancora una data certa per il suo rientro.
Il turco si è fatto male il 23 agosto durante Frosinone-Juventus. Inizialmente sembrava trattarsi di un doloroso pestone ma gli esami strumentali hanno rivelato un infortunio molto più serio. Tanto che otto giorni dopo Yildiz si è sottoposto ad intervento chirurgico "di osteosintesi della frattura della base del V metatarso del piede sinistro, eseguito presso la Augsburg Hessingpark Klinik dal dott. Martin Jordan alla presenza del medico sociale dott. Marco Freschi".
La speranza della Juventus, inizialmente, era quella di riaverlo a disposizione già dopo la sosta di novembre ma i tempi sono leggermente slittati. Yildiz potrebbe tornare a metà dicembre tra la partita contro il Monza e quella contro la Roma. Ma, come detto, non verranno corsi rischi. L'obiettivo è riavere il turco al top per la seconda parte di stagione.