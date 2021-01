Quando torna Osimhen dall'infortunio? I tempi di recupero

Victor Osimhen ha riportato una lussazione alla spalla con la sua nazionale a metà novembre. Ancora incerta la data del rientro.

Colpo di mercato della scorsa estate, Victor Osimhen dopo un discreto inizio di stagione col è stato costretto a fermarsi. Lo stop inizialmente doveva essere di poche settimane, invece l'attaccante nigeriano è fuori ormai da un mese ed il rientro rischia di slittare addirittura al 2021. In più, a complicare la situazione, anche la positività al coronavirus.

INFORTUNIO OSIMHEN

QUANDO TORNA OSIMHEN

Osimhen si è infortunato a metà novembre durante la gara giocata e vinta con la sua contro la Sierra Leone. L'attaccante del Napoli ha riportato una lussazione alla spalla che, una volta rientrato in , si è rivelata più fastidiosa del previsto e ha invitato lo staff medico azzurro alla massima cautela.

Al momento non c'è ancora una data certa per il ritorno in campo di Osimhen come spiegato dal responsabile medico del Napoli, dottor Raffaele Canonico, intervenuto su 'Radio Kiss Kiss'.

"Per guarire da una lussazione di spalla occorrono dai 30-40 giorni fino a un massimo di 60-70 giorni. Dipende da tante cose. In Nigeria gli hanno rimesso subito la spalla a posto ma la cosa che più conta è il percorso terapico necessario per rimettere in sesto l'arto e recuperare la forza. Victor lavora due volte al giorno, è seguito dai fisioterapisti e dallo staff di Gattuso. Spero possa rientrare anche prima di Natale ma credo sia più importante che completi il percorso di riatletizzazione della spalla"

Tornato in Italia il primo gennaio, Osimhen è risultato positivo al coronavirus, che porterà ad allungare i suoi tempi di recupero: il nigeriano è infatti risultato ancora positivo dopo una decina di giorni dal primo controllo.

QUALI GARE SALTA OSIMHEN

L'infortunio ha già costretto Osimhen a saltare diverse partite di campionato e tre di . Out anche per le prime gare del 2021 a causa di infortunio e coronavirus, l'obiettivo del Napoli è averlo a disposizione per la contro la in programma il 20 gennaio. Difficile però possa essere al meglio in caso di convocazione.