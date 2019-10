Quando torna Lukaku dall'infortunio? I tempi di recupero in vista di Inter-Juventus

Romelu Lukaku salta la sfida dell'Inter contro il Barcellona per un affaticamento: ora va valutato il suo recupero per la sfida con la Juventus.

L'euforia dell'inizio di stagione dell' , con 6 vittorie in 6 partite di campionato e il solo passo falso in contro lo Slavia Praga, si placa alla notizia dell' infortunio di Romelu Lukaku . Uno dei perni della squadra di Antonio Conte si è fermato per un problema muscolare .

INFORTUNIO LUKAKU

A dare la notizia dello stop è stato Conte nella conferenza stampa pre -Inter. L'allenatore salentino ha annunciato che il belga non è partito per Barcellona a causa di un piccolo affaticamento al quadricipite. L'ex United sopportava il problema da 10 giorni, finché gli esami hanno dato esito negativo prima della trasferta catalana.

QUANDO TORNA LUKAKU

Lo stesso tecnico ha affermato di essere sereno per i tempi di recupero del suo totem classe 1993. Ha saltato la trasferta di Barcellona, ma già tra cinque giorni, quando l'Inter affronterà la , potrebbe essere a disposizione e pronto per giocare almeno uno spezzone di partita.

TEMPI DI RECUPERO LUKAKU

I tempi di recupero per lasciarsi alle spalle l'affaticamento sono piuttosto incerti: tutto dipenderà dagli esami che Lukaku sosterrà con ogni probabilità nei prossimi giorni. In caso di forfait anche contro la Juventus, tornerebbe a disposizione di Conte dopo la sosta. Anche se lo stesso allenatore si è detto ottimista già in vista del big match di di domenica 5 ottobre.