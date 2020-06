Quando torna Ibrahimovic? Risonanza ok, obiettivo Milan-Roma

Prosegue in maniera positiva il recupero dell'attaccante rossonero, che salterà il Lecce: la speranza di Pioli è quella di averlo per il big match.

Continua con sensazioni positive il recupero di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del , infatti, è stato sottoposto a risonanza magnetica nella giornata odierna ed è stato riscontrato un miglioramento da punto di vista clinico relativamente al problema al polpaccio accusato qualche settimana fa.

Passata la grande paura di una lesione che avrebbe potuto compromettere il resto della stagione 2019/2020, il recupero di Ibrahimovic sta procedendo bene ma in ogni caso dovrà saltare la prima gara di che vedrà il Milan scendere in campo dopo il lockdown contro il .

Secondo Sky nei prossimi giorni Ibrahimovic proverà ad accelerare il suo recupero, così da esserci nel fondamentale match contro la del 28 giugno. Difficile, certo, ma la speranza di Pioli e dell'attaccante svedese è quella di poter tornare sul terreno di gioco già prima del previsto.

Ibrahimovic si è infortunato al polpaccio in allenamento a fine maggio, mettendo il Milan in grande difficoltà per questo ritorno in campo. Ora come ora è Rebic la prima punta solitaria che sta provando a sostituirlo in virtù delle ottime prestazioni prima del blocco del calcio in e non.

Mentre il punto principale è quello di capire quando Ibrahimovic tornerà in campo, il Milan e i suoi tifosi ragionano sul futuro: nelle prossime settimane, infatti, scadrà il contratto annuale dello svedese con il club meneghino, con possibile separazione al termine dello stesso.

Per Ibrahimovic quattro goal e un assist dal suo ritorno al Milan, divenuto realtà lo scorso gennaio. Alle dieci presenze fin qui accumulate, a meno di grossi problemi, se ne accumuleranno altre da fine giugno in poi. Molte di più se, come spreano i tifosi, continuerà ad essere il principale fuoriclasse del Diavolo.