Quando torna Douglas Costa dall'infortunio? I tempi di recupero

Infortunio Douglas Costa: tempi di recupero e quante partite salterà con la Juventus.

Dopo un avvio di stagione travolgente, Douglas Costa si è dovuto fermare dopo appena sette minuti di partita in -.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il brasiliano ha riportato un infortunio muscolare che si è rivelato più grave del previsto e costringerà la Juventus a rinunciare a lui per diverso tempo.

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA

Pronti via e Douglas Costa chiede il cambio contro la Fiorentina. Il problema è di tipo muscolare, ma inizialmente sembrava potessero bastare 15-20 giorni per smantirlo. In realtà gli esami hanno evidenziato una 'lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra". E quando c'è lesione i tempi inevitabilmente si allungano.

QUANDO TORNA DOUGLAS COSTA?

Considerando l'entità dell'infortunio, Douglas Costa dovrebbe rimanere ai box per almeno un mese. Questo significa che sarà piuttosto difficile rivederlo in campo prima della sosta per le nazionali di ottobre.

QUALI GARE SALTA DOUGLAS COSTA?

TEMPI DI RECUPERO DOUGLAS COSTA

Douglas Costa sarà ovviamente assente per l'esordio in della Juventus contro l' e salterà sicuramente anche quattro giornate di campionato e una di Champions. Il brasiliano sarà assente contro , , , e soprattutto per il derby d' del prossimo 6 ottobre contro l' .Nelle prossime due settimane ci saranno nuove valutazioni e accertamenti, ma è difficile che Douglas Costa possa tornare disponibile prima di un mese. Se i tempi di recupero verranno confermati, allora è possibile che il brasiliano possa essere perlomeno convocato da Sarri per la partita contro il allo Stadium del prossimo 19 ottobre.