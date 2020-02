Quando torna Demiral dall'infortunio? I tempi di recupero

Infortunato nella gara tra Juventus e Roma, Demiral non potrà essere a disposizione dei bianconeri per i prossimi mesi.

Una gara maledetta, quello dello scorso gennaio in quel dell'Olimpico. Zaniolo per la , Merih Demiral per la . Due infortuni simili, entrambi al ginocchio. Entrambi a tenere i giocatori fermi per diversi mesi, nella speranza di recuperare per l'imminente Europeo itinerante a cui parteciperanno sia che .

INFORTUNIO DEMIRAL

Un grave infortunio quello occorso a Demiral, più pesante rispetto a quello di Zaniolo. Cadendo dopo un duello aereo, infatti, l'ex giocatore del ha rimediato un problema al ginocchio sinistro che lo costringerà a saltere tutta la stagione 2019/2020 per poi tornare a disposizione in estate.

Questo il comunicato della Juventus post infortunio:

QUANDO TORNA DEMIRAL?

"Merih Demiral questa sera è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore e sutura del menisco laterale del ginocchio sinistro”.

Operato a Innsbruck dal professor Christian Fink alla presenza del medico sociale della Juventus, Tzouroudis, Demiral potrà tornare in campo con i colori bianconeri tra giugno e luglio. Insomma, parteciperà al ritiro bianconero in attesa di poter giocare nuovamente una gara ufficiale a partire da agosto 2020.

Se non ci saranno complicazioni nel recupero di Demiral, il giocatore turco sarà a disposizione della Juventus per la prima gara del prossimo campionato di . Niente da fare invece per l'Europeo: la Turchia dovrà fare a meno di lui per il torneo continentale.

QUALI GARE SALTA DEMIRAL?

Infortunatosi a gennaio contro la Roma, Demiral sarà costretto a saltare tutto il resto della Serie A. Juventus con gli uomini contati in difesa, ma nonostante ciò i bianconeri hanno deciso di non intervenire nel calciomercato invernale per portare a un nuovo centrale.

Con il recupero di Chiellini e l'inserimento di alcuni centrali della Primavera o dell'Under 23, la Juventus proverà a sopperire alla mancanza di Demiral, che non potrà prendere parte alla rincorsa Scudetto dei bianconeri negli ultimi tre mesi di gare ufficiali in Serie A.

TEMPI DI RECUPERO DEMIRAL

Rispetto a Zaniolo, che dopo tre mesi potrà cominciare il recupero per provare ad esserci agli Europei, Demiral avrà bisogno di più tempo per poter riprendersi dall'infortunio del ginocchio. Niente da fare prima dell'Europeo, come ha annunciato la Juventus sui propri canali ufficiali: