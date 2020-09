Quando torna Boga: tempi di recupero e possibile rientro

L'attaccante del Sassuolo ormai da un mese è costretto ai box a causa del Coronavirus: i tempi di recupero sono incerti.

Doveva essere uno dei protagonisti del mercato e dell'inizio della ; magari con una maglia diversa rispetto a quella neroverde del . Per ora, però, Jérémie Boga sta vivendo dei giorni diffiicili a causa del Coronavirus, che lo ha costrretto a saltare di fatto tutta la fase di preparazione. Il suo recupero non è ancora certo e i tempi sono ancora poco chiari.

QUANDO TORNA BOGA: TEMPI DI RECUPERO

Come detto, difficile fare una stima dei tempi di recupero del calciatore ivoriano. Di certo al momento del suo rientro Boga dovrà recuperare diverse settimane di preparazione fisica e, anche se dovesse guarire entro il 20 settembre, sembrerebbe impossibile vederlo in campo prima di un mese circa.

QUANDO TORNA BOGA: POSSIBILE RIENTRO

Una possibile data per il ritorno in campo di Boga diventa quindi la quarta giornata di campionato, che si giocherà nel weekend del 17-18 ottobre, dopo la pausa per le nazionali. Il Sassuolo giocherà le prime tre gare il 20 e il 27 settembre, poi il 3 ottobre. A meno che, ovviamente, Boga cambi maglia in corso. La sua priorità, al momento, sembra comunque quella di tornare a in campo.