Quando torna Belotti? I tempi di recupero dopo l'infortunio muscolare

Ulteriore problema per il Torino di Giampaolo, che deve fare i conti con i problemi di Belotti: giocherà le prossime gare?

Non è potuto scendere in campo nel match perso contro l' 4-2, il Gallo Belotti. Il capitano e attaccante del , infatti, ha subito un infortunio durante il riscaldamento della gara di San Siro che l'ha costretto a saltare il match dell'ottavo turno di campionato.

Un problema enorme per Giampaolo, che per il match contro i nerazzurri aveva già dovuto rinunciare a quattro giocatori contagiati dal coronavirus. Ora anche la situazione Belotti ad incrementare le difficoltà di questo avvio stagionale per i granata.

L'INFORTUNIO DI BELOTTI

Nella giornata di lunedì 23 novembre 2020, il Torino ha pubblicato il report medico riguardo Belotti:

"Accusa un riacutizzarsi della gonalgia al ginocchio destro già avvertita nelle scorse settimane".

QUANDO TORNA BELOTTI? I TEMPI DI RECUPERO

Problema al ginocchio dunque per Belotti, che sarà costretto a saltare il match infrasettimanale contro la Virtus Entella, valido per la Coppa . Il Gallo rimarrà a riposo per tale gara, ma dovrebbe tornare a disposizone di Giampaolo per la nona giornata e la sfida contro la .

Un match essenziale per le due squadre, ma sopratutto per un Torino ancora fermo a quota cinque e di fatto terzultimo in classifica. Belotti ha già segnato sei reti in questo avvio stagionale, ma i suoi goal non sono bastati per portare i granata fuori dalla zona incandescente.

Senza di lui però le cose si complicherebbero ulteriormente nel lungo periodo: la contusione al ginocchio di inizio novembre si fa ancora sentire, ma per ora i problemi muscolari riscontrati non sono tali da far saltare all'ex lunghi periodi di tempo.