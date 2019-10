Quando torna Alexis Sanchez dall'infortunio? I tempi di recupero

Sanchez ha accusato una lussazione del tendine peroneo della caviglia: si è sottoposto all'operazione e tornerà tra circa tre mesi.

L' è alle prese con l'infortunio di Alexis Sanchez, che rappresenta una vera e propria tegola per la formazione di Antonio Conte, visto soprattutto che la coperta in attacco è molto corta. Il cileno si è infortunato in Nazionale, durante l'amichevole contro la .

Con DAZN segui ogni giornata 3 gare di Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Alexis Sanchez ha accusato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra e, dopo un consulto al con il professor Ramon Cugat, ha deciso di operarsi. L'intervento è riuscito perfettamente e si è svolto nella giornata di mercoledì 16 ottobre. Ma adesso quanto tempo starà fuori Alexis Sanchez?

QUANDO TORNA SANCHEZ?

Questa è infatti la domanda che si pongono tutti i tifosi dell'Inter. Alexis Sanchez non tornerà in campo prima di tre mesi. Si tratta quindi di una lunga assenza per Antonio Conte, nel periodo centrale della stagione calcistica. Sanchez tornerà a disposizione dell'Inter soltanto nel 2020, nella prima parte di gennaio.

QUALI GARE SALTA SANCHEZ?

Dopo l'operazione, Alexis Sanchez comincerà il periodo di riposo e riabilitazione. Salterà quindi ovviamente tutte le partite da qui alla prima parte di gennaio del 2020. Nel dettaglio, il cileno salterà le sfide contro , , , , , , , , , , e (per queste ultime due sfide, nella visione più ottimistica possibile, Sanchez potrebbe anche recuperare).

Per quanto riguarda la , invece, Sanchez salterà tutte le rimanenti quattro partite del girone dell'Inter. Ovvero contro il (andata e ritorno) ed il ritorno contro Barcellona e Slavia Praga.

TEMPI DI RECUPERO SANCHEZ

Come detto anche in precedenza, Alexis Sanchez avrà bisogno di circa tre mesi per recuperare dalla lussazione alla caviglia sinistra. Giorno più, giorno meno.