Quando torna ad allenarsi la Juventus?

In attesa che riprendano le competizioni, la Juventus pianifica il rientro alla Continassa per tornare ad allenarsi in funzione della normalità.

Normalità. Una parola ancora lontana per tutti, figuriamoci per i protagonisti del calcio, ancora in piena tempesta. L'emergenza coronavirus non fa sconti, obbligando l'intera popolazione a seguire poche regole ma intrasgredibili, affinché si possa tornare il prima possibile a recuperare la quotidianità.

E la , seppur preposta come sempre alla pianificazione, non può fare altro che aspettare tempi migliori. Progettando, però, un rientro ancora tutto da perfezionare a maggior ragione considerando la positività di Daniele Rugani al COVID-19.

Sono 121, complessivamente, i tesserati e dipendenti del club bianconero finiti in solamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti.

I giocatori, in attesa di essere sottoposti al tampone riguardante il coronavirus, trascorrono le lore vite tra le rispettive case e il J Hotel, con un'ala riservata esclusivamente ai protagonisti della Prima Squadra.

I calciatori, dunque, resteranno in isolamento fino al 25 marzo. Dopodiché, almeno da tabella, potrebbero riprendere gli allenamenti alla Continassa, sebbene al momento non vi siano certezze.

La certezza, invece, è l'impegno profuso dalla società zebrata in termini di solidarietà con la campagna "Distanti ma Uniti": fondi destinati all'acquisto di dispositivi medici e per il supporto alle strutture sanitarie e al personale medico, in prima fila, giorno e notte, in queste settimane.