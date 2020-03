Quando si recupera Milan-Genoa? Le date possibili

Milan-Genoa è stata ufficialmente rinviata al 13 maggio, con conseguente spostamento della finale di Coppa Italia. Ma il condizionale resta d'obbligo.

Nell'incredibile caos di gare rinviate, comunicati e controcomunicati provocato dall'emergenza Coronavirus, nemmeno - è rimasta incolume. La gara tra la formazione di Stefano Pioli e quella di Davide Nicola, inizialmente in programma domenica 1 marzo all'ora di pranzo, è stata rinviata assieme a varie altre sfide della ventiseiesima giornata di : - , - , - e, soprattutto, il derby d' tra e .

Così come per le altre gare del turno, anche per Milan-Genoa l'interrogativo è principalmente uno: quando si potrà recuperare il match tra i rossoneri e i rossoblù? Una domanda a cui, nonostante il comunicato ufficiale della Lega, non è ancora semplice dare una risposta definitiva.

QUANDO SI RECUPERA MILAN-GENOA? LE POSSIBILI DATE

La Lega l'ha già comunicato: il recupero di Milan-Genoa è già stato fissato per mercoledì 13 maggio, assieme a quelli delle altre quattro partite rinviate il 29 febbraio e 1 marzo. Ma l'effettiva data della disputa del match è ancora avvolta nel mistero, visto che vari club spingono per giocare subito la ventiseiesima giornata, facendo quindi slittare di un turno il resto del campionato.

Ecco dunque che, se Juventus-Inter si potrebbe disputare lunedì 9 marzo, non è escluso che la data giusta per Milan-Genoa sia domenica 8. In questo caso, come detto, gli impegni previsti per il prossimo weekend - contro il per i rossoneri, contro il Parma per i rossoblù - andrebbero a slittare di una settimana. Un'ipotesi che, però, sembra essere di difficile attuazione.

La prima data utile del mese di marzo, sia per il Milan che per il Genoa, sarebbe mercoledì 18 marzo, trattandosi di una settimana libera da impegni per entrambe le formazioni. In caso di disputa del match mercoledì 11, invece, i rossoneri dovrebbero chiedere l'anticipo della gara contro il Lecce in programma appena due giorni prima, lunedì 9. Le due settimane successive, invece, sono riservate agli impegni delle nazionali.

In questo momento, come detto, la data giusta è comunque mercoledì 13 maggio. Milan-Genoa si dovrebbe dunque disputare tra un paio di mesi, con conseguente spostamento di sette giorni della finalissima di . Ma il condizionale rimane d'obbligo.