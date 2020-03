Quando si recupera Manchester City-Real Madrid

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, Manchester City-Real Madrid, è stato rinviato a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus.

La sfida di ritorno degli ottavi di finale di - è stata rinviata dall'UEFA a data da destinarsi assieme ad altre tre gare, vale a dire -, - e -. Oltre a queste partite, anche i turni succesivi della massima competizione europea hanno subito la stessa sorte per l'aggravarsi della pandemia da Coronavirus, con l'emergenza sanitaria che si è estesa a tutto il Vecchio continente.

Nella gara di andata allo Stadio Santiago Bernabeu gli inglesi si erano imposti in rimonta 2-1 con le reti di Gabriel Jesus e di De Bruyne su rigore a vanificare il vantaggio iniziale dei Blancos con Isco e regalare la vittoria alla squadra di Guardiola. Quando si giocherà dunque il recupero di Manchester City-Real Madrid?

QUANDO SI GIOCA MANCHESTER CITY-REAL MADRID?

Ancora non c'è una data ufficiale per il recupero di Manchester City-Real Madrid. Nell'attesa riunione di martedì 17 marzo 2020, l'UEFA ha comunque reso noto con un suo comunicato ufficiale, parallelamente al rinvio di , di avere intenzione di far concludere le competizioni europee entro il prossimo 30 giugno.

Una Commissione si occuperà di definire un nuovo Calendario per Champions League ed in base all'evolversi della situazione. Se l'emergenza sanitaria lo permetterà, dunque, Manchester City-Real Madrid potrebbe giocarsi a inizio maggio, con la finale del torneo che dovrebbe giocarsi sabato 27 giugno.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID SI GIOCHERÀ?

Sussistono pochi dubbi sul fatto che la sfida Manchester City-Real Madrid sarà recuperata, resta tuttavia da definire quando questo sarà possibile. In attesa di conoscere quale sarà la data in cui si giocherà la partita, quest'ultima potrebbe comunque disputarsi a inizio maggio.

Al momento tuttavia non è dato sapere se la gara potrà giocarsi in presenza di pubblico oppure a porte chiuse.