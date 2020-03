Quando si recupera Juventus-Milan? Le date possibili

Rinviata anche Juventus-Milan di Coppa Italia: non c'è ancora una data per il recupero, tutto dipenderà dal cammino dei bianconeri in Champions.

Alla fine è andata come tutti temevano: il Prefetto di Torino ha optato per il rinvio di - , match valido per il ritorno della semifinale di Coppa . La portata delle problematiche creata dall'allarme Coronavirus è enorme e, a risentirne, è l'intero movimento calcistico italiano.

La domanda che i tifosi bianconeri e rossoneri si pongono è la seguente: quando verrà recuperata Juventus-Milan? In un calendario ingolfato e denso di impegni non sarà facile trovare uno slot libero.

QUANDO SI RECUPERA JUVENTUS-MILAN? LE POSSIBILI DATE

Innanzitutto bisogna fare una premessa: la Juventus deve ancora recuperare il match di campionato contro l' , il che rende lo scenario complicato al solo pensiero. Molto dipenderà dal cammino dei campioni d'Italia in e dal ritorno degli ottavi di finale col : in caso di eliminazione, le prime date utili sarebbero quelle del 7 e dell'8 aprile, riservate inizialmente alla disputa dei quarti di finale della massima competizione europea.

Qualora invece la Juventus dovesse passare il turno rimontando a l'1-0 maturato in , allora non ci sarebbe una data disponibile almeno fino a fine aprile; un'eliminazione ai quarti consentirebbe di piazzare il recupero il 28 o il 29 aprile, giusto in tempo per l'eventuale finale di in programma nell'affollatissimo mese di maggio.

Insomma, è impossibile ad oggi determinare un giorno preciso, a meno che la Juventus esca di scena dalla Champions League: allora non ci sarebbero problemi di sorta, sempre che non ci siano altri rinvii futuri che metterebbero a repentaglio un finale di stagione caratterizzato dalla più assoluta incertezza.