Quando si recupera Inter-Sampdoria? Le date possibili

Inter-Sampdoria non si giocherà prima dell'11 marzo, ma tutto dipenderà dal cammino dei nerazzurri in Europa League e in Coppa Italia.

Quattro partite rinviate in a causa dell'emergenza Coronavirus: il campionato italiano si ferma e nascono ora gli interrogativi sulle date dei possibili recuperi. L'interrogativo più grande riguarda l', impegnata sia in che in Coppa .

La sfida di San Siro contro la non si giocherà sicuramente prima dell'11 marzo: nel caso di eliminazione dei nerazzurri per mano del la prima data infrasettimanale libera sarebbe proprio quella.

Se la squadra di Conte dovesse invece arrivare in fondo sia in Europa League che in , la prima data disponibile sarebbe quella del 20 maggio, dunque un rinvio ben più lungo di quanto ci si poteva aspettare. Da valutare poi ovviamente anche l'evoluzione dell'emergenza sul territorio lombardo, che rischia di far saltare anche la stessa partita di ritorno dei sedicesimi di Europa League.