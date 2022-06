Quando si gioca Napoli-Juventus? Il calendario nella Serie A 2022/23

Le giornate di Serie A in cui si sfideranno Juventus e Napoli: tutte le informazioni sulle partite che vedranno di fronte bianconeri e azzurri.

Polemiche, doppi ex, dichiarazioni al pepe. Napoli contro Juventus è una delle partite di Serie A che più fa parlare di sè, anno dopo anno. Soprattutto nelle ultime stagioni, che vedono entrambe costantemente in lotta per lo Scudetto. Attenzione massima sul match.

Bianconeri e azzurri hanno visto i loro incontri faccia a faccia divenire fuoco a causa di decisioni arbitrali e scelte di calciomercato. Anno dopo anno, insieme ai Derby di Roma e Milano, Juventus contro Napoli è attesa per mesi, rimamendo argomento di conversazione continuo.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-JUVENTUS NEL 2022/23?

Il sorteggio del calendario di Serie A, previsto venerdì 24 giugno 2022, ufficializzerà Napoli-Juventus e Juventus-Napoli nella Serie A 22/23. Saranno comunque possibili anche altri incontri eventuali, magari in Champions League o Coppa Italia nel corso dell'annata.

CHI HA VINTO L'ULTIMO JUVENTUS-NAPOLI?

L'ultimo incontro tra bianconeri e azzurri è finito in parità, 1-1, il 6 gennaio del 2022. Nella gara d'andata della scorsa stagione ad avere la meglio fu la squadra di Spalletti, capace di vincere a settembre allo Stadio Maradona per 2-1. Madama ha battuto i rivali in Supercoppa Italiana, con Pirlo alla guida, nel gennaio del 2021.

CHI HA VINTO PIÙ PARTITE TRA NAPOLI E JUVENTUS?

La Juventus, di gran lunga. Nelle 178 gare ufficiali, infatti, i bianconeri hanno ottenuto più del doppio delle vittorie: 83 a 41, mentre il match è terminato in pareggio 54 volte. 200 le reti realizzate dai partenopei, con i piemontesi in goal in 276 occasioni. Il goleador della sfida è Alessandro Del Piero, autore di undici goal contro il Napoli.