Quando si gioca Inter-Milan? Il calendario del Derby di Milano nel 2022/23

I Campioni d'Italia del Milan contro i vice, reduci anche dal primo posto del 2021: tutto quello che c'è da sapere sui nuovi Derby della Madonnina.

Il Milan è Campione d'Italia, l'Inter seconda in classifica e reduce dal successo del 2021. Saranno loro le grandi favorite per conquistare il titolo di Campione della Serie A nel 2022/2023. L'attesissimo Derby meneghino porterà ancor più fibrillazione nei giorni precedenti alla sfida.

Insieme al Derby d'Italia tra Inter e Juventus e quello capitolino tra Roma e Lazio, la sfida tra rossoneri e nerazzurri fa parte del trio dei match di cui si parla ogni giorno, tutto l'anno. Due sfide in Serie A che potrebbero essere essenziali per il corso della stagione.

QUANDO SI GIOCA IL DERBY DI MILANO NEL 2022/23?

Il derby d'andata Milan-Inter si giocherà alla 5ª giornata, il 4 settembre 2022. Inter-Milan è programmata il 5 febbraio 2023, in occasione del 21° turno, il secondo del giorno di ritorno. Nel corso dell'annata saranno possibili eventualmente anche ulteriori Derby della Madonnina anche nelle altre competizioni italiane ed europee.

CHI HA VINTO L'ULTIMO MILAN-INTER?

In Serie A i rossoneri hanno conquistato l'ultima gara disputata il 5 febbraio 2022, termianta 2-1. In Coppa Italia, invece, il successo è andato ai nerazzurri, 3-0 il 19 aprile. In mezzo anche due pareggi, uno per competizione, 0-0 e 1-1. L'Inter ha vinto l'ultima volta in campionato a febbraio 2021 per 3-0.

L'Inter. I nerazzurri hanno conquistato 85 dei 232 match ufficiali giocati contro il Milan, per 78 vincitore del Derby di Milano. I pareggi sono fermi a 69. In termini realizzativi la Beneamata è avanti con 320 reti, mentre i cugini sono a 307. Il giocatore che ha ralizzato più goal nella stracittadina meneghina è Shevchenko: 14.