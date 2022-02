Quando si gioca Fiorentina-Juventus? Attesa per il ritorno di Vlahovic

Dopo Baggio, Bernadeschi e Chiesa, anche Dusan Vlahovic ha lasciato la Fiorentina per la Juventus. La rivalità più grande dei Viola non si spegne, ma al contrario si accende dopo il trasferimento del gennaio 2022 in bianconero. E così, grande attesa per il ritorno del serbo al Franchi nel corso della stagione 2021/2022.

Lo scorso novembre, la Fiorentina si è presentata allo Stadium venendo batutta 1-0 causa goal di Cuadrado. Uno dei pochi match in cui Vlahovic non è andato a segno in maglia viola. Ora il passaggio dall'altra parte e ritorno a Firenze per vestire la casacca bianconera: evento nell'evento.

QUANDO SI GIOCA FIORENTINA-JUVENTUS IN SERIE A?

Il match di ritorno in Serie A è previsto nel weekend 21-22 maggio, con data e orario ufficiali non ancora svelati in virtù di un calendario di anticipi e posticipi che la Lega stilerà solamente nelle prossime settimane. Fiorentina-Juventus è prevista per l'ultimo turno di campionato.

L'articolo prosegue qui sotto

Vlahovic sarà in campo? Impossibile dirlo con mesi di anticipo, ma in caso di destino bianconero non ancora deciso relativamente agli obiettivi stagionali o classifica marcatori ancora in bilico, se sarà a disposizione, difficilmente verrà risparmiato da Allegri.

FIORENTINA-JUVENTUS DI COPPA ITALIA

Prima della sfida di maggio, però, Vlahovic potrebbe tornare a Firenze per giocare la semifinale di Coppa Italia. In caso di qualificazione da parte di entrambe, la Fiorentina ospiterà la Juventus nella gara d'andata prevista il 2 marzo 2022, alle ore 18. Ritorno del match allo Stadium in programma invece ad aprile, precisamente il 20.

Vlahovic ha trascinato la Fiorentina nei sedicesimi di Coppa Italia 2021/2022 segnando una doppietta contro il Cosenza (4-0 al Franchi), contibuendo anche alla conquista dei quarti, andando a segno nel roboante 5-1 con cui la squadra di Italiano ha eliminato il Napoli.