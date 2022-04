Quando si gioca la finale di Youth League 2022? Data, squadre e dove vederla

Una Champions League dei giovani sempre più seguita ed essenziale per i club. La Youth League è giunta all'edizione 2021/2022 e a breve proclamerà la propria vincitrice. Creata nel 2013, la competizione europea per Under 19 ha visto il Real Madrid conquistare il titolo nella primavera del 2020, prima della cancellazione del torneo 2020/2021 causa Covid. Ora, dopo due anni, spazio ad una nuova regina.

In finale non ci sarà la Juventus, eliminata ad un passo dal traguardo: i bianconeri sono stati infatti battuti ai rigori in semifinale e dovranno attendere per provare a confrontarsi nuovamente con i pari età continentali alla ricerca della conquista della Youth League.

QUANDO SI GIOCA LA FINALE DI YOUTH LEAGUE?

Il 25 aprile 2022 è in programma la finalissima in gara unica che assegnerà il titolo della Youth League, la Champions League dei giovani. Match in programma alle ore 18, con il direttore di gara Harm Osmers ad arbitrare in terra elvetica. La partita che deciderà la vincitrice dell'ottava edizione si gioca a più di un mese di distanza dalla finale di Champions League.

DOVE SI GIOCA LA FINALE DI YOUTH LEAGUE 2022?

Come di consueto l'ultimo atto della competizione è previsto a Nyon, Svizzera. La sfida verrà disputata allo stadio Centre sportif de Colovray, impianto che ospita le gare dell'FC Stade Nyonnais. Un impianto da 7.200 persone, che ha visto il proprio record di affluenza nel 2001 tra la squadra locale e il Real Madrid.

CHI GIOCA LA FINALE?

Benfica e Salisburgo daranno vita alla finalissima di Youth League 20021/2022 prevista a fine aprile. I portoghesi hanno avuto la meglio sulla Juventus ai penalty, mentre il team austriaco ha surclassato l'Atletico Madrid in semifinale con un roboante 5-0.

L'articolo prosegue qui sotto

Si tratta di un replay della gara giocata nel 2016/2017, che vide il Salisburgo battere il Benfica per 2-1. I portoghesi hanno perso in finale anche nel 2020 contro il Real Madrid e nel 2014 contro il Barcellona, mentre gli austriaci hanno avuto modo di disputare l'ultimo atto solamente in occasione del successo di cinque anni fa.

Il Benfica ha raggiunto il Chelsea per finali giocate, ma i Blues hanno ottenuto il successo in due occasioni.

DOVE VEDERE LA FINALE DI YOUTH LEAGUE?

Salisburgo-Benfica sarà trasmessa in diretta tv esclusiva da Sky (ancora da confermare il canale specifico). La partita di Youth League sarà disponibile anche in streaming grazie a Sky Go, app utilizzabile per gli abbonati su pc, notebook, cellulare e tablet.