Quando si gioca il Derby di Coppa Italia Milan-Inter? Cosa succede in caso di parità?

Prima l'Inter, dunque il Milan. Dopo le polemiche della stracittadina in Serie A, le squadre di Milano si confronteranno nuovamente in semifinale. Solamente una squadra meneghina giocherà la finalissima di Coppa Italia per provare a conquistare il trofeo in primavera.

Per accedere alla finale in programma all'Olimpico di Roma, ci sarà come di consueto la semifinale andata e ritorno, unica fase a doppia gara, visto il resto della Coppa Italia continuamente in sfida unica. Milan e Inter di fronte prima dell'ultimissimo atto.

QUANDO SI GIOCA MILAN-INTER?

Il Derby Milan-Inter è in programma il 2 marzo 2022, alle ore 21. La stracittadina è in programma con i rossoneri 'padroni di casa' a San Siro nel match d'andata, mentre in quello di ritorno la dicitura dell'evento sarà Inter-Milan. Alle 21 del 20 aprile 2022.

GOAL IN TRASFERTA: DIFFERENZA CON L'UEFA

Se in Europa è stata abolita la regola del goal in trasferta che vale doppio, in Coppa Italia non si cambia. In caso di parità nel conto delle reti segnate dalle due squadre tra andata e ritorno, infatti, passerà il turno la squadra che ha segnato il maggior numero di reti in trasferta.

COSA SUCCEDE IN CASO DI STESSO NUMERO DI GOAL SEGNATI IN TRASFERTA?

In questo caso, effettivamente, si giocano i supplementari. Magari dopo un doppio 2-2, sia all'andata che al ritorno. Se la squadra in trasferta segna, ad esempio, il 3-2 nei supplementari, passa in finale. Altrimenti sono necessari i rigori per eleggere la finalista della Coppa Italia 2021/2022.

IL REGOLAMENTO DI COPPA ITALIA: ANDATA-RITORNO

"Ottiene la qualificazione alla finale la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero di reti complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta".