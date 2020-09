Quando si gioca Benevento-Inter? Data e orario del recupero

La partita tra Inter e Benevento, che tecnicamente fa parte della prima giornata di Serie A, verrà recupererata il 30 settembre.

Dopo la fine della stagione scorsa praticamente a fine agosto, l' non disputerà la prima giornata di in contemporanea con le altre squadre. Stesso discorso per e , queste sono infatti le tre squadre italiane che si sono spostate più in là con l'annata appena finita.

La squadra di Antonio Conte quindi non giocherà nel weekend del 19-20 settembre, avendo a disposizioni un'altra settimana per recuperare e prepararsi alla seconda giornata di campionato. Poi sarà tempo di recuperare proprio la prima giornata, ovvero la partita contro il .

QUANDO SI GIOCA BENEVENTO-INTER

La partita tra Benevento e Inter, valida per la prima giornata di Serie A, si recupererà il 30 settembre. L'orario non è stato ancora comunicato. Tra l'altro nella stessa giornata si giocheranno anche gli altri recuperi della prima di campionato: -Atalanta e -Spezia.

Antonio Conte affronterà Pippo Inzaghi quindi solo mercoledì 30 settembre, in casa proprio della neopromossa in Serie A. Il Benevento parte per sorprendere e senza nulla da perdere, al contrario l'Inter parte per battagliare contro la per la vittoria dello Scudetto.