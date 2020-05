Quando riparte la Serie A: allenamenti, nuovo calendario, possibili date

Quando ricominciano gli allenamenti delle squadre di A? Come sarà il nuovo calendario? Ecco le possibili date per la ripartenza del campionato.

Il calcio italiano, come il resto delle attività del paese, va verso la ripartenza dopo quasi due mesi di stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus. La Lega Calcio ha confermato l'intenzione dei club di ricominciare, prima con gli allenamenti e poi con le partite, e dunque di portare a termine il campionato. Ma quando potrebbe tornare in campo la ?

QUANDO RICOMINCIANO GLI ALLENAMENTI

La data in cui ricominceranno gli allenamenti di gruppo, dopo l'ok del Ministro Conte, è quella di lunedì 18 maggio (ovvero il giorno in cui è previsto l'allentamento delle misure restrittive in atto per contrastare l'emergenza Coronavirus): data in cui potranno essere svolte le tradizionali sedute collettive. I giocatori possono però allenarsi individualmente, rispettando le distanze di sicurezza, a partire da lunedì 4 maggio.

QUANDO RIPARTE LA SERIE A?

L'intenzione generale, nell'ottica di concludere la stagione in corso, è quella di tornare in campo nel mese di giugno. Ovvero quando l'emergenza Coronavirus, come suggeriscono anche i modelli matematici, si sarà già allentata.

Detto che la Serie A - così come gli altri campionati europei, se saranno conclusi - sarà naturalmente e inevitabilmente destinata a sforare rispetto al calendario originario, in questo modo si andrebbe a chiudere la stagione entro fine luglio/inizio agosto, con la possibilità dunque di concludere, ad agosto, anche la e l' , come da progetto dell'UEFA.

CALENDARIO E POSSIBILI DATE

In questo momento l'unica certezza riguarda le date di ripresa gli allenamenti, ovvero quelle già menzionate: 4 e 18 maggio.

Per quanto riguarda le possibili date per far ripartire la Serie A, invece, come detto l'intenzione è quella di tornare in campo a giugno. I weekend giusti, dunque, potrebbero essere quello di sabato 6 e domenica 7 giugno, oppure quello successivo, il 13 e 14 giugno.

Quel che è certo è che, per consentire alla Serie A di terminare regolarmente entro fine luglio - o al massimo entro domenica 2 agosto - sarebbe necessaria una serie di turni infrasettimanali, che constringerebbero le squadre a un vero e proprio tour de force.