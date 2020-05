Quando riparte la Serie A: allenamenti, nuovo calendario, le date

Quando ricominciano gli allenamenti delle squadre di A? Come sarà il nuovo calendario? Ecco le nuove date del campionato.

Il calcio italiano, come il resto delle attività del paese, riparte dopo più di due mesi di stop forzato a causa dell'emergenza Coronavirus. La Lega Calcio ha confermato la ripresa, prima con gli allenamenti e poi con le partite. Ma quando torna in campo la ?

QUANDO RIPARTE LA SERIE A?

C'è la data per la ripartenza, stabilita dopo l'incontro tra le varie componenti del calcio e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora: il 20 giugno e non il 13, come inizialmente ipotizzato. Nella settimana precedente, come annunciato dallo stesso Ministro, si completerà la Coppa con le semifinali di ritorno e la finale, fissate rispettivamente il 13, 14 e 17 giugno.

Stabilito anche l'ordine delle partite che saranno disputate: il 19 e 20 giugno la Serie A ripartirà con i recuperi della venticinquesima giornata: - (il 19), - , - e - andranno dunque in scena prima dei turni rimanenti.

Il ministro Spadafora ha annunciato inoltre le alternative nel caso i contagi dovessero risalire e l'emergenza Coronavirus aumentare:

"La FIGC ha come piano B e C la disputa dei playoff e dei playout e la cristallizzazione della classifica, ma è una decisione che spetta a loro, non a me".

Detto che la Serie A - così come gli altri campionati europei - sarà naturalmente e inevitabilmente destinata a sforare rispetto al calendario originario, in questo modo si andrà a chiudere la stagione ad agosto, con le conclusioni della e dell' , come da progetto dell'UEFA.

CALENDARIO E DATE

La decisione presa, come detto, è stata quella di ripartire il 19 e 20 giugno. In un primo momento si era ipotizzato che la ripresa della Serie A potesse avvenire una settimana prima, ovvero il 13 giugno, ma questo non accadrà.

Quel che è certo è che, per consentire alla Serie A di terminare regolarmente entro il 20 agosto, sarà necessaria una serie di turni infrasettimanali, che constringeranno le squadre a un vero e proprio tour de force. La 27ª giornata - una volta disputati i recuperi della 25ª - sarà infatti collocata in uno dei turni infrasettimanali e si giocherà tra il 22 e il 24 giugno.

Definito anche il nuovo calendario della , con le semifinali e la finale che si disputeranno nella settimana dal 13 al 20 giugno precedendo dunque il ritorno della Serie A. Nel dettaglio: - il 13 giugno, -Inter il 14 e la finalissima il 17.

QUANDO RICOMINCIANO GLI ALLENAMENTI

Gli allenamenti collettivi sono ripresi a partire dal 25 maggio, grazie al tanto agognato via libera del Comitato Tecnico-Scientifico. La data individuata per il ritorno delle sessioni di gruppo era inizialmente il 18 maggio, ma è stato necessario attendere ancora una settimana prima dell'ok.

Il nuovo scenario avrebbe dovuto prevedere l'eliminazione delle due settimane di quarantena dentro il centro sportivo per tutta la squadra, ma ciò è stato negato dal Comitato Tecnico Scientifico: sì, infine, a regolari tamponi per garantire l'immunizzazione di calciatori e staff.