Quando riparte la Champions League? Da Juve-Lione a Napoli-Barcellona, date e formula

Stoppata dal Coronavirus, la Champions League dovrebbe ripartire ad agosto: le possibili date e formule per portare a termine il torneo.

Quella che sta affrontando il calcio europeo è una situazione senza precedenti. Il Coronavirus ha imposto uno stop che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe anche solo potuto immaginare e la cosa lascerà dietro di se delle conseguenze che porteranno a dover rivedere molti di quei parametri che il mondo del calcio ha adottato negli ultimi anni.

Nelle ultime settimane si è discusso moltissimo delle situazioni legate ai vari campionati. Ci sono Paesi come l’, la e il che hanno già optato per la conclusione anticipata dei tornei, ma ce ne sono molti altri, tra i quali l’, che stanno ancora lavorando affinché si possa portare la stagione alla sua naturale conclusione.

Meno si è invece parlato della più importante competizione continentale per club in assoluto: la .

L’intenzione della UEFA è infatti quella di ripartire per riuscire chiudere il torneo. Considerati i tanti impegni ravvicinati che le squadre che saranno chiamate a tornare in campo dovranno affrontare, la situazione non è ovviamente facile ed è legata anche a quella che sarà quella generale, ma la possibilità di farcela comunque c’è e le strade che potrebbero essere percorse per raggiungere l’obiettivo sono almeno due.

QUANDO RIPARTE LA CHAMPIONS LEAGUE?

La UEFA ha fissato una deadline per la chiusura dei campionati maggiori nel 2 agosto. Una data questa che ha fatto discutere, perché porterà necessariamente ad una compressione del calendario, ma che consentirebbe di poter far ripartire la Champions League.

La massima competizione continentale dovrà essere ripresa dagli ottavi di finale, visto che l’emergenza Coronavirus non ha dato la possibilità materiale di portare a termine il turno. , , RB e , sono già riuscite a staccare il pass per i quarti, ma ci sono altri quattro doppi confronti che devono ancora emettere i propri verdetti: - (i transalpini partiranno da un vantaggio di 1-0), - (2-1 per i Citizens all’andata), - (3-0 per i bavaresi nel primo confronto) e - (si ripartirà dall’1-1 del San Paolo).

Di ufficiale non c’è ancora nulla e la UEFA non si è sbilanciata in tal senso, ma il presidente del Lione, Jean-Michael Aulas, parlando ai microfoni di RTL France, ha parlato di una possibile ripartenza il 7 agosto.

“La partita contro la Juventus è confermata per il 7 agosto, a e a porte chiuse”.

L’OL, ha successivamente spiegato, attraverso un comunicato ufficiale, che quella del 7 agosto non è in realtà una data già programmata.

"L'Olympique Lyonnais precisa che la data della partita Juventus-Lione, valida per la fase a eliminazione diretta della Champions League, non è ancora stata programmata contrariamente a quanto precedentemente indicato. Il programma finale della competizione verrà annunciato direttamente dall'Uefa a breve".

Un nuovo punto di partenza non è ancora stato stabilito, ma comunque quella del 7 agosto resta una data plausibile. In quel periodo i campionati maggiori dovrebbero già essere stati chiusi e ci sarebbe il tempo quindi di concentrarsi solo su una competizione europea che la UEFA punta a chiudere entro il 31 agosto.

Quello che al momento è certo è che tutte le partite si eventualmente disputeranno a porte rigorosamente chiuse.

FORMULA ‘CLASSICA’ LE POSSIBILI DATE

Negli ultimi mesi si è molto parlato della possibilità di affidarsi a formule ‘alternative’ per portare a termine la Champions League.

Anche in questo caso, non ci sono state comunicazioni ufficiali e di conseguenza non si può assolutamente escludere la possibilità che il torneo riparta da dove è stato interrotto e con le stesse modalità: ovvero con sfide ad andata e ritorno.

In tal caso, considerando il 7 agosto una data ‘buona’ per il nuovo avvio, il torneo potrebbe così essere portato a termine:

7 agosto – Ritorno degli ottavi di finale

– Ritorno degli ottavi di finale 8 agosto – Ritorno degli ottavi di finale

– Ritorno degli ottavi di finale 11 agosto – Andata dei quarti di finale

– Andata dei quarti di finale 12 agosto - Andata dei quarti di finale

- Andata dei quarti di finale 15 agosto – Ritorno dei quarti di finale

– Ritorno dei quarti di finale 16 agosto - Ritorno dei quarti di finale

- Ritorno dei quarti di finale 18 agosto – Andata delle semifinali

– Andata delle semifinali 19 agosto - Andata delle semifinali

- Andata delle semifinali 22 agosto – Ritorno delle semifinali

– Ritorno delle semifinali 23 agosto - Ritorno delle semifinali

- Ritorno delle semifinali 28 agosto – Finale allo stadio Ataturk di Istanbul

SFIDE A GARA SECCA: LE POSSIBILI DATE

La formula ‘classica’ è quella più affascinante e quella con la quale la UEFA punterebbe ad utilizzare, tuttavia ci sono anche altre soluzioni al vaglio.

Giocare gare di andata e ritorno consentirebbe di tutelare l’integrità del torneo, ma potrebbero anche esserci dei ‘contro’: un calendario troppo compresso e quindi sfide troppo ravvicinate. La cosa potrebbe comportare uno sforzo fin troppo importante per i giocatori chiamati a trasferte lontano dal proprio paese e ad una situazione che metterebbe a disposizione poco tempo per recuperare. Non va inoltre dimenticato che tali gare si disputerebbero ad agosto, quando anche la situazione climatica non sarà favorevole a causa del caldo.

Una formula a ‘gara secca’ vorrebbe dire meno impegni per le squadre e partite da disputarsi in campo neutro.

Considerando sempre il 7 agosto come la data della ripartenza del torneo, il calendario potrebbe essere il seguente: