Quando ricominciano Champions League, Europa League e Conference League dopo i Mondiali

Tutto quello che c'è da sapere sulla pausa per i Mondiali: quando tornano in campo i club impegnati nelle coppe europee.

Gli insoliti Mondiali invernali che si stanno giocando in Qatar, oltre a fermare quasi tutti i principali campionati, hanno obbligato anche le coppe europee a un lungo stop.

Champions League, Europa League e Conference League si sono quindi fermate a novembre, quando si è conclusa la fase a gironi. Ma quando torneranno in campo?

QUANDO RICOMINCIA LA CHAMPIONS LEAGUE

Gli ottavi di Champions League si giocheranno tra il 14 febbraio 2023 e il 15 marzo 2023, le prime partite in programma sono PSG-Bayern Monaco e Milan-Tottenham mentre a chiudere il quadro saranno Napoli-Eintracht e Real Madrid-Liverpool. In mezzo, ovviamente, tutte le partite di andata e ritorno.

QUANDO RICOMINCIA L'EUROPA LEAGUE

L'Europa League ripartirà nella stessa settimana della Champions League, come da tradizione il giovedì. La data è quella del 16 febbraio 2023, mentre tutte le gare di ritorno degli spareggi si giocheranno il 23 febbraio 2023. Poi sarà la volta degli ottavi di finale, il cui sorteggio si svolgerà venerdì 24 febbraio 2023.

QUANDO RICOMINCIA LA CONFERENCE LEAGUE

Stesso calendario dell'Europa League per la Conference League, che torna in campo giovedì 16 febbraio 2023 con il ritorno previsto una settimana dopo, giovedì 23 febbraio 2023. Il sorteggio degli ottavi anche in questo caso è previsto venerdì 24 febbraio 2023.