Quando potrebbe giocarsi Lazio-Torino: ipotesi 7 aprile

Il Torino non è partito per Roma, ma la Lega non ha rinviato ufficialmente la partita. In caso di cambio di rotta, si cercherà una data.

Lazio-Torino può diventare un altro caso Juventus-Napoli. La partita non dovrebbe giocarsi, visto che il Torino non è partito alla volta di Roma, ma intanto la Lega non ha disposto alcun rinvio per la partita. Quindi, se il Torino non dovesse presentarsi e la Lega non dovesse cambiare idea, potrebbe essere inizialmente ratificato il 3-0 per i biancocelesti a tavolino.

Che il Torino non viaggi per Roma sembra ormai una certezza, visto che, come riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', l'ASL ha disposto l'isolamento per oggi fino alle 24. Però, come detto, dalla Lega non sembra esserci l'intenzione di procedere verso la strada del rinvio della partita.

In questo caso, la via sarà quella del ricorso del Torino dopo la sconfitta a tavolino, che dovrebbe essere sovvertita dal Collegio di Garanzia del Coni.

Se invece, vista la situazione al limite, dovesse spingere al rinvio nelle prossime ore, la partita potrebbe essere immediatamente ricalendarizzata. La data utile in questo senso - spiega la 'Gazzetta' - sembra quella del 7 aprile, qualora la Lazio dovesse essere eliminata dalla Champions League (come probabile).

Rimane però da capire la modalità con cui si arriverà al rinvio: la decisione del CONI su Juventus-Napoli ha creato un precedente di giurisprudenza, come ha affermato anche lo stesso presidente della Lega Paolo Dal Pino. Quindi, in ogni caso, si dovrebbe arrivare al rinvio della partita.