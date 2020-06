Quando la Roma Primavera violò per la prima volta lo Juventus Stadium

L'8 marzo 2012 la Roma Primavera di Alberto De Rossi espugnò per la prima volta l'allora Juventus Stadium: era la squadra di Romagnoli e Politano.

Inaugurato l'8 settembre 2011, lo Stadium, lo stadio di proprietà del club bianconero, nato sulle ceneri del vecchio Stadio Delle Alpi, che fu costruito per i Mondiali di '90 e si rivelò problematico sotto diversi aspetti, diventò fin da subito un vero e proprio fortino per la squadra bianconera.

La squadra guidata da Antonio Conte, nella stagione 2011/12, chiuse la stagione conquistando il primo dei suoi otto Scudetti consecutivi oltre alla finale di persa contro il di Walter Mazzarri e con un dato molto significativo: l'imbattibilità casalinga.

Il nuovo impianto, insomma, che sarebbe successivamente diventato 'Allianz Stadium' per ragioni di sponsorizzazione, porta subito i suoi frutti e nessuna squadra di riesce a 'violarlo' quell'anno. Capienza ridotta rispetto al Delle Alpi (41507 spettatori contro i quasi 70 mila del suo predecessore), privo di pista di atletica, permette ai tifosi di godersi la partita a distanza ravvicinata dai propri beniamini.

Altre squadre

Per gli avversari vincere lì è una grande impresa e di non semplice attuazione. In tal senso pochi sanno probabilmente che la prima squadra ad espugnare lo Juventus Stadium è stata una formazione giovanile, la Primavera della , che l'8 marzo del 2012 compì l'impresa di battere in trasferta i pari età bianconeri nella finale di andata della Coppa Italia di categoria.

I baby giallorossi erano stati schierati da Alberto De Rossi con il 4-2-3-1 e nelle loro fila avevano diversi giovani talenti che in futuro sarebbero diventati giocatori di Serie A. Il portiere era Mirko Pigliacelli, oggi con il CSU Craiova nella I, la Serie A rumena. A destra, un po' a sorpresa, finisce in panchina il titolare Stefano Sabelli, oggi al . In quel ruolo è infatti impiegato il francese Loic Nego, oggi in forza agli ungheresi del Videoton, con inserimento a sinistra del più difensivo Federico Barba.

Al centro, a guidare la difesa della Lupa, l'attuale capitano del , Alessio Romagnoli. Al suo fianco come centrale destro Alessandro Orchi, attualmente in Serie D con i lombardi Crema. In mediana la regia è affidata al capitano, Federico Viviani, attualmente in prestito in Serie B con il , cui è stato girato dalla , proprietaria del suo cartellino. Con lui Valerio Verre, che ai tempi giocava più arretrato, mentre oggi fa il trequartista in Serie A con il di Juric.

Quindi l'attacco, senza dubbio ricco di talento. Il centravanti è l'ivoriano Junior Tallo, che oggi gioca in Ligue 2 con il Chambly. Alle sue spalle i tre trequartisti: a destra Matteo Politano, attualmente di proprietà dell' , girato a gennaio in prestito al Napoli di Gattuso; in mezzo Amato Ciciretti, oggi in prestito all' , dopo esser stato acquistato dal club partenopeo fin dal 2018; a sinistra Giammario Piscitella, in questa stagione in forza al Novara in Serie C.

Finisce addirittura in panchina un altro attaccante, l'uruguayano Nico Lopez, che nelle Giovanili aveva medie realizzative molto alte e prometteva di diventare una punta di prima fascia e oggi milita con i brasiliani dell'Internacional de Alegre.

E la Juventus? A guidare la formazione bianconera è Marco Baroni, che in questa stagione era subentrato al posto di Rastelli sulla panchina della , salvo cedere nuovamente il posto al tecnico di Torre del Greco a inizio gennaio 2020. Nell'undici dei torinesi, schierati anch'essi con il 4-2-3-1, spiccano le presenze di Gabriel Appelt, centrocampista brasiliano oggi in forza al , e al suo fianco, sulla mediana, di Raman Chibsah, ex , attualmente in forza ai turchi del Gaziantep.

Con loro ci sono anche Leonardo Spinazzola, oggi giocatore della Roma, e Stefano Beltrame, centrocampista che a gennaio il club bianconero ha ceduto ai bulgari del Sofia. Parte dalla panchina invece Alberto Libertazzi, cui viene preferito come centravanti Stefano Padovan.

Proprio Appelt, dopo pochi minuti, commette una grave ingenuità, atterrando in area Ciciretti. L'arbitro dell'incontro, il signor Eugenio Abbatista della sezione di Bari, non ha dubbi e concede il rigore alla Roma. Sul dischetto va capitan Viviani, che con freddezza trasforma. Passata in vantaggio al 4', la Roma continua ad attaccare e trova anche il raddoppio al 17' con Junior Tallo con un bel colpo di testa.

Il primo tempo, dominato dalla Roma, termina 2-0 per gli ospiti. Nel corso della ripresa Baroni opera diversi cambi, inserendo anche Libertazzi al posto di Padovan. Il subentrato, imbeccato da Spinazzola, firma la rete che accorcia le distanze per i padroni di casa, ma i bianconeri non riusciranno più ad acciuffare il risultato. La Roma Primavera, prima squadra in assoluto a violare lo Juventus Stadium, vincerà poi la Coppa Italia, pareggiando 0-0 la gara di ritorno all'Olimpico.

Per la Juventus lo smacco aggiuntivo dell'imbattibilità casalinga persa. A testimoniare la portata dell'impresa compiuta allora dai ragazzi di De Rossi, ci sono le statistiche, che mostrano come soltanto altre 10 squadre siano riuscite a battere la Vecchia Signora nel suo fortino. L'ultima formazione in grado di espugnare l'attuale Allianz Stadium è stata l' , nelle semifinali di del 2019 (1-2 per i Lancieri).

La squadra giallorossa non riuscirà invece in quella stagione a conquistare il titolo di Campione d'Italia, che si sarebbe poi aggiudicato l'Inter, venendo sconfitta nelle semifinali dei playoff in un infuocato derby contro la . Dei suoi ragazzi, alcuni, come Tallo e Piscitella, riusciranno a debuttare più in là in Prima squadra sotto la gestione di Luis Enrique, altri, come lo stesso Politano, saluteranno il club in cui erano cresciuti per intraprendere altre strade calcistiche.

IL TABELLINO

JUVENTUS PRIMAVERA-ROMA PRIMAVERA 1-2

MARCATORI: 4' rig. Viviani (R), 17' Tallo (R), 64' Libertazzi (J)

JUVENTUS PRIMAVERA (4-2-3-1): Branescu; Untersee, Gouano, Rubin (80′ Schiavone), Liviero; Appelt, Chibsah; Spinazzola, Beltrame (61′ Margiotta), De Silvestro; Padovan (63′ Libertazzi). A disp. Sluga, Belfasti, Magnusson, Schiavone, Bouy. All. Baroni.

ROMA PRIMAVERA (4-2-3-1): Pigliacelli; Nego, Orchi, Romagnoli, Barba; Viviani, Verre; Politano, Ciciretti (53′ Cittadino), Piscitella (46′ Frediani); Tallo (86′ Leonardi).

A disp. Proietti Gaffi, Sabelli, Carboni, N. Lopez. All. A. De Rossi.

Arbitro: Abbattista di Molfetta