Sogni ancora di vedere la tua squadra del cuore o i campioni come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé ai Mondiali?

Le vendite sono già iniziate e molti tagliandi sono andati esauriti, ma ci sono ancora diverse opzioni per garantirti un posto.

Affidati a GOAL per tutte le ultime notizie sui biglietti dei Mondiali 2026: come acquistarli, i prezzi e altro ancora.

Quando ci sarà la prossima finestra di vendita per i Mondiali del 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già elaborate, la disponibilità ufficiale è ai minimi storici.

Non tutto è perduto: ci sono ancora alcune opzioni per acquistarli.

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , avviata il 1° aprile, è in corso: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e senza lotteria. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, è in corso: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e senza lotteria. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, potete rivolgervi a mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, ma verificate sempre termini e condizioni del sito scelto.

Prenota i

biglietti

per i Mondiali 2026

Prenota ora

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026?

/Stubhub_logo.jpg" alt="logo" style="width: 72;height: 72;" class="affiliate-logo" />

I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.

i più costosi, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree di Categoria 1. Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: i più convenienti, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita. Ecco le stime iniziali:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 a 750 dollari Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $

Controlla i portali FIFA per aggiornamenti e i siti di rivendita come StubHub per la disponibilità attuale.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). Ecco le città e gli stadi che ospiteranno le partite: