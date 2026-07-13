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Quando inizierà la prossima vendita dei biglietti per i Mondiali? Una guida alle date della fase di vendita last minute per il 2026 e alla rivendita ufficiale

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Biglietti
Coppa del Mondo

Ecco tutto quello che c'è da sapere sul calendario ufficiale della vendita dei biglietti per i Mondiali

Sogni ancora di vedere la tua squadra del cuore o i campioni come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé ai Mondiali? 

Le vendite sono già iniziate e molti tagliandi sono andati esauriti, ma ci sono ancora diverse opzioni per garantirti un posto.

Affidati a GOAL per tutte le ultime notizie sui biglietti dei Mondiali 2026: come acquistarli, i prezzi e altro ancora.

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Quando ci sarà la prossima finestra di vendita per i Mondiali del 2026?

Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Non tutto è perduto: ci sono ancora alcune opzioni per acquistarli.

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, avviata il 1° aprile, è in corso: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali direttamente dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026?

I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

  • Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.
  • Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree della Categoria 1.
  • Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.
  • Categoria 4: i più convenienti, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita. Ecco le stime iniziali:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 a 750 dollari
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 7.875 $

Per info e disponibilità, consulta i portali FIFA dedicati ai biglietti e i siti di rivendita come StubHub.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state confermate 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le sedi e gli stadi:

PaeseStadio (Città)Capacità per i turni della Coppa del Mondo
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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