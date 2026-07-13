Quando inizierà la prossima vendita dei biglietti per i Mondiali? Una guida alle date della fase di vendita last minute per il 2026 e alla rivendita ufficiale

Sogni ancora di vedere la tua squadra del cuore o i campioni come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé ai Mondiali?

Le vendite sono già iniziate e molti tagliandi sono andati esauriti, ma ci sono ancora diverse opzioni per garantirti un posto.

Affidati a GOAL per tutte le ultime notizie sui biglietti dei Mondiali 2026: come acquistarli, i prezzi e altro ancora.

Quando ci sarà la prossima finestra di vendita per i Mondiali del 2026?

Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Non tutto è perduto: ci sono ancora alcune opzioni per acquistarli.

Ecco cosa devi sapere:

La fase di vendita last minute , avviata il 1° aprile, è in corso: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali direttamente dalla FIFA.

, avviata il 1° aprile, è in corso: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali direttamente dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026?

I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.

i più costosi, in tribuna inferiore. Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree della Categoria 1.

tribune superiore e inferiore, escluse le aree della Categoria 1. Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.

in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2. Categoria 4: i più convenienti, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita. Ecco le stime iniziali:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 a 750 dollari Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 7.875 $

Per info e disponibilità, consulta i portali FIFA dedicati ai biglietti e i siti di rivendita come StubHub.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel giugno 2022 sono state confermate 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le sedi e gli stadi: