Quando inizierà la prossima vendita dei biglietti per i Mondiali? Una guida alle date della fase di vendita last minute per il 2026 e alla rivendita ufficiale

Sogni ancora di vedere la tua squadra del cuore o i campioni come Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Kylian Mbappé ai Mondiali?
Le vendite sono già iniziate e molti tagliandi sono andati esauriti, ma ci sono ancora diverse opzioni per garantirti un posto.
Affidati a GOAL per tutte le ultime notizie sui biglietti dei Mondiali 2026: come acquistarli, i prezzi e altro ancora.
Quando ci sarà la prossima finestra di vendita per i Mondiali del 2026?
Ad oggi le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono concluse.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.
Non tutto è perduto: ci sono ancora alcune opzioni per acquistarli.
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute, avviata il 1° aprile, è in corso: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali direttamente dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub, verificando sempre termini e condizioni prima dell’acquisto.
Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026?
I biglietti per le partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono suddivisi nelle seguenti categorie:
- Categoria 1: i più costosi, in tribuna inferiore.
- Categoria 2: tribune superiore e inferiore, escluse le aree della Categoria 1.
- Categoria 3: in tribuna superiore, oltre le Categorie 1 e 2.
- Categoria 4: i più convenienti, in tribuna superiore fuori dalle altre categorie.
I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita. Ecco le stime iniziali:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|Ottavi di finale
|da 105 a 750 dollari
|Ottavi di finale
|da 170 $ a 980 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|Finale
|da 2.030 $ a 7.875 $
Per info e disponibilità, consulta i portali FIFA dedicati ai biglietti e i siti di rivendita come StubHub.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel giugno 2022 sono state confermate 16 città ospitanti (2 in Canada, 3 in Messico, 11 negli USA). Ecco le sedi e gli stadi:
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità per i turni della Coppa del Mondo
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000