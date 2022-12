Quando iniziano le qualificazioni ai Mondiali 2026? Date e squadre europee

Chiusi i Mondiali 2022, per ogni rappresentativa del pianeta ci sarà da pensare alle prossime grandi competizioni. Dall'Europeo alla Coppa d'Africa, passando per Gold Cup, Copa America e Coppa d'Asia. Poi, nel 2026, il nuovo Mondiale, quello previsto in Messico, Stati Uniti e Canada.

Dopo aver mancato la qualificazione a due Mondiali consecutivi - Russia 2018 e Qatar 2022 - il nuovo cammino sarà essenziale per l'Italia di Roberto Mancini. Campione d'Europa in carica e con le final four di Nations League da disputare, la Nazionale azzurra sarà una delle rappresentative del Vecchio Continente a tentare l'accesso a United2026, come è stato definito il prossimo torneo.

QUANDO GIOCA L'ITALIA?

Non è ancora stato stilato il calendario delle qualificazioni ai Mondiali 2026. A gennaio 2023 la FIFA dovrebbe annunciare le novità di qualificazione per le squadre europee, con probabile avvio della competizione nel 2025.

QUANTE SQUADRE EUROPEE AL MONDIALE 2026?

Rispetto agli ultimi Mondiali, il torneo di Messico-Stati Uniti-Canada si disputerà con più Nazionali, ben 48 rispetto alle 32 del torneo 2022, così come quelli 2018, 2014 e via dicendo.

Le squadre europee passeranno dalle 13 del Mondiale 2022 alle 16 del 2026. Alcune piccole potrebbero dunque farsi spazio, ma sarà anche un'occasione per alcune big che hanno mancato l'accesso al torneo internazionale in passato.

LE NOVIT À

Il format di qualificazione al Mondiale 2026 per le 16 squadre europee verrà svelato, completamente o in parte, nel gennaio 2023.

Le nazionali verranno ripartite in diversi gironi come di consueto, con i playoff per eventuali seconde o e terze, attui a completare il quadro delle qualificate. Influiranno anche i risultati della Nations League.