Quando iniziano in campionati 2019-2020? Serie A, Serie B, Liga, Premier League e gli altri

La stagione 2019-2020 sta per prendere il via: ecco le date di inizio dei campionati più seguiti.

La stagione 2019-2020 è alle porte: già il 2 agosto prenderà il via il campionato olandese, una settimana dopo sarà la volta di Premier League e , poi via via tutti gli altri.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

QUANDO INIZIA LA SERIE A?

La prenderà il via nel weekend tra sabato 24 agosto e domenica 25 agosto.

QUANDO INIZIA LA SERIE B?

Il campionato di Serie B prenderà il via nel weekend 23-25 agosto con l'anticipo di venerdì 23.

QUANDO INIZIA LA SERIE C?

L'inizio dei tre gironi del campionato di Serie C è previsto per domenica 25 agosto, salvo anticipi disputati il giorno precedente.

QUANDO INIZIA LA LIGA?

Il campionato spagnolo inizierà nel weekend immediatamente successivo a Ferragosto con l'anticipo di venerdì 16 agosto.

QUANDO INIZIA LA PREMIER LEAGUE?

La Premier League prenderà il via nel weekend tra venerdì 9 agosto e domenica 11 agosto.

QUANDO INIZIA LA LIGUE 1?

Il campionato francese prenderà il via nel weekend tra venerdì 9 agosto e domenica 11 agosto.

QUANDO INIZIA LA BUNDESLIGA?

Il campionato tedesco inizierà con le gare di sabato 17 agosto e domenica 18 agosto.

QUANDO INIZIA LA EREDIVISIE?

Il campionato olandese comincerà nel weekend compreso tra venerdì 2 agosto e domenica 4 agosto.

QUANDO INIZIA LA LIGA SAGRES?

Il campionato portoghese avrà inizio nel weekend compreso tra venerdì 9 agosto e domenica 11 agosto.