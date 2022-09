Quando inizia e finisce il calciomercato invernale 2023? Le date in Italia: apertura e chiusura

Apertura e chiusura del calciomercato invernale 2023: tutto quello che c'è da sapere sulla finestra di trattative ad inizio anno.

Una finestra di calciomercato per nulla facile, in cui gli accorgimenti sono essenziali per la seconda parte di stagione. Le trattative invernali di mercato sono limitate, con meno tempo a disposizione e squadre poco propense a vendere. Un periodo in cui le abilità dirigenziali la fanno da padrone.

Il calciomercato estivo 2022 ha visto le big d'Europa operare grandi movimenti, alcuni a basso prezzo rivelatisi un successo, altri effettuati in pompa magna ed effettivamente fondamentali per il 2022/2023. E' già tempo, però, di pensare a quello futuro.

QUANDO APRE IL CALCIOMERCATO INVERNALE 2023

Il 2 gennaio. Le squadre di Serie A, B e C avranno a disposizione solamente poche settimane per migliorare la propria rosa con acquisti e cessioni, così da prepararsi agli ultimi mesi di un campionato lunghissimo, con i Mondiali di Qatar in mezzo.

QUANDO CHIUDE IL CALCIOMERCATO INVERNALE 2023

Il 31 gennaio. Saranno dunque quattro le settimane a disposizione delle squadre. L'ultimo martedì del mese, che concide con il giorno che chiude gennaio, vedrà i team professionisti concludere per forza di cose, volenti o nolenti, le proprie trattative.

CALCIOMERCATO ALL'ESTERO

In Liga, Bundesliga, Ligue 1 e Premier League le date saranno simili: tutto gennaio a disposizione delle squadre dei maggiori campionati europei per migliorare le proprie rose e dare l'assalto a Champions, Europa League, Conference e campionati nazionali.