Quando il capitale privato salva un club: il Milan come modello per il calcio moderno

Nella sezione Cleats & Cashflows analizziamo questo sviluppo. Esaminiamo le opportunità offerte da questo tipo di investimento, ma anche i rischi che comporta. Questa edizione è la prima parte di una miniserie dedicata al Milan. Ora che l'investitore Elliott Management ha venduto la sua ultima quota finanziaria la scorsa settimana, è il momento giusto per ripercorrere l'intero periodo in cui Elliott è stato coinvolto con il club.

Elliott non è entrato in scena come un proprietario visionario, ma come un salvatore finanziario. Nel 2018, la società ha rilevato il club mentre il Milan era alle prese con gravi problemi finanziari e una gestione inadeguata. Elliott ha optato per la stabilità piuttosto che per lo spettacolo. La società si è concentrata sulla risoluzione dei rischi finanziari, sul miglioramento dell'organizzazione e sulla ricostruzione delle fondamenta commerciali e sportive del club. Questa pazienza è stata infine ricompensata con il titolo di campione nella stagione 2021/22, inaugurando una nuova era per il Milan.

Il private equity è spesso criticato nel mondo del calcio internazionale. Gli oppositori sostengono che gli investitori minano l'identità dei club e rendono il calcio troppo commerciale. In Cleats & Cashflows, esaminiamo criticamente questo punto di vista. Questa serie analizza come gli investitori, se adottano l'approccio giusto, possano effettivamente stabilizzare i club e talvolta persino aiutarli a riscoprire la loro identità.

Questa edizione è la prima parte di una serie in quattro parti sull'influenza degli investitori sui due principali club di Milano: AC Milan e Inter. In entrambi i casi, il capitale esterno non è stato un investimento di lusso, ma un necessario salvataggio finanziario. Per entrambi i club, questo sostegno si è rivelato fondamentale per raggiungere la stabilità finanziaria, migliorare la governance e ripristinare l'orgoglio dei tifosi nei confronti della propria squadra.

Questa prima parte si concentra sulla ricostruzione dell'AC Milan sotto la guida di Elliott Management. L'articolo è particolarmente attuale perché è stato scritto poco dopo che Elliott ha finalmente lasciato il club. La scorsa settimana è stato annunciato che RedBird Capital ha rifinanziato l'ultimo prestito di Elliott. Tale prestito faceva parte della vendita del club nel 2022. Questo pone ufficialmente fine al coinvolgimento di Elliott con l'AC Milan.

Questo momento offre una buona opportunità per rivalutare il ruolo di Elliott al Milan. Contrariamente allo stereotipo degli investitori americani senza scrupoli, l'esempio del Milan dimostra come il capitale istituzionale, se utilizzato con attenzione, possa aiutare un club di alto livello in difficoltà a ritrovare la stabilità finanziaria, a tornare competitivo sul campo e a rendere nuovamente orgogliosi i tifosi.

Berlusconi: un'epoca d'oro con fondamenta deboli

Il Milan è uno dei club di maggior successo nella storia del calcio. Il club ha vinto sette volte la Champions League, quattro volte il Mondiale per club, diciannove titoli nazionali e cinque volte la Coppa Italia. Questo pone il Milan tra l'élite assoluta del calcio europeo.

Alla fine degli anni 2010, tuttavia, quel successo sembrava sempre più lontano. Nel luglio 2018, Elliott Management ha assunto il controllo totale del club dopo che il proprietario Li Yonghong non è riuscito a ripagare un debito di 32 milioni di euro. Quell'acquisizione ha segnato la fine di un periodo difficile iniziato anni prima: la cosiddetta "era delle battute". Tra il 2013/14 e il 2019/20, il Milan ha spesso chiuso a metà classifica, lontano dal livello a cui erano abituati i tifosi. Per molti di loro, era come se il club avesse perso la sua identità.

Quella sensazione era rafforzata dalla nostalgia per i tempi passati. Sotto la guida del proprietario Silvio Berlusconi, il Milan era noto per la sua ambizione e il suo fascino. Venivano attirati grandi giocatori, venivano fatti investimenti sostanziali e le partite a San Siro si giocavano sotto i riflettori delle più grandi stelle del calcio mondiale.

Ma anche negli ultimi anni di successi, cominciavano già ad apparire delle crepe nella struttura del club. Dietro i trofei e i successi sportivi si nascondevano problemi che avrebbero poi portato al declino.

Guardando alle fondamenta finanziarie e sportive dell'AC Milan durante l'era Silvio Berlusconi, diventa chiaro che quei problemi erano iniziati molto prima.

Quando Berlusconi acquistò l'AC Milan nel 1986 per circa 10 milioni di euro, salvò sostanzialmente il club dal collasso. Il Milan era profondamente indebitato e il precedente proprietario, Giuseppe Farina, era addirittura fuggito dal Paese. Berlusconi rese immediatamente il club più ambizioso e, con ingenti investimenti, trasformò il Milan in una squadra di livello mondiale. Portò in squadra stelle del calibro del famoso trio olandese composto da Van Basten, Gullit e Rijkaard. Allo stesso tempo, il successo del club divenne sempre più legato alle ambizioni imprenditoriali e politiche di Berlusconi.

Ciò divenne evidente nella stagione 2001/02. Il Milan spese 146,5 milioni di euro per nuovi giocatori, mentre solo 18,3 milioni di euro furono guadagnati dalla vendita di giocatori. Ciò significò un investimento netto di 128,2 milioni di euro. Queste spese coincisero con il ritorno di Berlusconi come Primo Ministro italiano. Gli investimenti nel Milan non erano quindi importanti solo dal punto di vista sportivo, ma rafforzavano anche la sua immagine personale e politica. Sebbene questo modello funzionasse dal punto di vista sportivo, era difficile da sostenere dal punto di vista finanziario.

La stabilità finanziaria del Milan dipendeva fortemente dalla società Fininvest di Berlusconi. Per anni, questa società ha compensato le perdite del club. Solo nel 2010 e nel 2011, Fininvest ha versato rispettivamente 71,7 milioni di euro e 68,9 milioni di euro per coprire i deficit. I dati relativi al 2010 mostrano quanto fosse grave il problema: il Milan aveva un fatturato di 227,7 milioni di euro, ma ha speso 329 milioni di euro. La differenza doveva essere compensata ogni volta dal proprietario.

Anche negli anni in cui il Milan ha realizzato un profitto, è diventato evidente che il club non era finanziariamente solido. Questi profitti erano dovuti principalmente alla vendita di giocatori di alto livello e non a operazioni commerciali stabili. Ad esempio, la vendita di Andriy Shevchenko ha generato un profitto di 31,5 milioni di euro. La vendita di Kaká ha fruttato 4,6 milioni di euro, mentre quelle di Zlatan Ibrahimović e Thiago Silva insieme solo 5 milioni di euro. Ciò dimostrava quanto il Milan fosse diventato dipendente dalla vendita dei giocatori chiave.

Inoltre, il club investiva pochissimo nella formazione dei giovani. Per un club finanziariamente sano, sviluppare i propri talenti è spesso essenziale. Sotto Berlusconi, tuttavia, il Milan riusciva a malapena a far entrare i giovani giocatori nella prima squadra. Solo nel 2011 Mattia De Sciglio è riuscito a farlo. Il successo era principalmente comprato piuttosto che costruito. Quando il sostegno finanziario del proprietario è cessato, è diventato chiaro quanto fosse vulnerabile il club.

Alla fine del mandato di Berlusconi, il Milan aveva pochi debiti, ma il club operava in perdita strutturale. Il Milan perdeva più di 70 milioni di euro all'anno ed era completamente dipendente dal sostegno del proprietario. Quando quel sostegno è scomparso, i problemi sono venuti davvero alla luce.

La scommessa cinese-europea: molti debiti, poche certezze

Nel 2016, l'AC Milan è stato acquisito dalla Sino-Europe Sports per circa 600 milioni di sterline. Questa acquisizione doveva inaugurare una nuova era di successi. Faceva parte di una tendenza più ampia che vedeva gli investitori cinesi acquistare squadre di calcio in tutto il mondo.

Inizialmente c'era molto ottimismo. Nell'estate successiva all'acquisizione, il Milan ha speso più di 200 milioni di euro per nuovi giocatori, tra cui Leonardo Bonucci e André Silva. Tuttavia, alla fine del 2017, la situazione è cambiata improvvisamente. Il governo cinese ha introdotto regole più severe per gli investimenti stranieri nello sport. Ciò ha reso più difficile inviare denaro alle squadre straniere.

Ciò ha avuto conseguenze importanti per il Milan. L'acquisizione è stata finanziata in gran parte con denaro preso in prestito. Quando il rifinanziamento è diventato impossibile e i debiti hanno dovuto essere ripagati, ne è seguita una grave crisi. Nel giro di dieci anni, il Milan è passato dall'essere vincitore della Champions League nel 2007 a un club in difficoltà finanziarie, che alla fine è stato rilevato dal fondo speculativo americano Elliott Management.

Per molti tifosi, questo è stato vissuto come un'umiliazione. Hanno ritenuto che l'identità del club fosse stata sacrificata agli interessi finanziari e che il Milan fosse caduto nelle mani di investitori spietati del mondo finanziario. Tuttavia, questa visione si è rivelata non del tutto accurata.

La ripresa sotto Elliott: stabilità invece di spettacolo

Sotto la guida di Elliott, il Milan ha iniziato un periodo di ripresa. Ciò è stato possibile non grazie a spese ingenti e rischiose, ma attraverso disciplina e organizzazione. La stabilità finanziaria è diventata più importante dei successi immediati. Una buona governance ha sostituito il caos e una pianificazione a lungo termine ha preso il posto delle decisioni nostalgiche.

L'approccio di Elliott: dalla crisi alla stabilità

Il ruolo di Elliott è spesso frainteso. La società non ha rilevato il club per ottenere un rapido profitto o per imporre una visione sportiva. Elliott ha dovuto intervenire perché il Milan era finanziariamente instabile e la sopravvivenza del club era in pericolo.

Il piano di risanamento di Elliott si basava su tre obiettivi chiave:

eliminare i maggiori rischi finanziari

migliorare la governance e l'organizzazione

rafforzare i ricavi commerciali stabili

Accettare le perdite per salvare il club

I dati finanziari dal 2018 al 2020 mostrano che il Milan non era ancora finanziariamente sano nei suoi primi anni sotto Elliott.

Le perdite operative erano consistenti:

Stagione 2017/18: circa 99 milioni di euro di perdite

Stagione 2018/19: circa 132 milioni di euro di perdite

Stagione 2019/20 (in parte a causa del COVID-19): circa 187 milioni di euro di perdite

È importante notare che queste perdite non sono state coperte da nuovi debiti o dalla vendita di beni del club. Elliott ha invece colmato il deficit con fondi propri. La società ha investito:

circa 265 milioni di euro nel 2018/19

circa 145 milioni di euro nel 2019/20

I timori dei tifosi che Elliott potesse prosciugare il club si sono rivelati infondati. Elliott si è comportato come un investitore che voleva stabilizzare il club e garantirne il futuro. Una parte importante di questo processo è stata il rafforzamento del marchio AC Milan e l'aumento dei ricavi commerciali.

Ricavi commerciali: prima stabilizzare, poi crescere

Se Elliott avesse cercato solo di proteggere il club dai rischi, probabilmente i ricavi sarebbero rimasti stagnanti. In realtà è successo il contrario. I dati finanziari dell'AC Milan dimostrano che il club è passato consapevolmente da un modello instabile e insostenibile a un modo più stabile di generare ricavi.

Elliott ha introdotto una nuova strategia incentrata sull'aumento delle attività commerciali del club. L'obiettivo era quello di creare entrate stabili e a lungo termine attraverso contratti di sponsorizzazione e partnership commerciali.

Durante i cinque anni in cui Elliott è stato coinvolto nel club:

i ricavi da sponsorizzazioni sono aumentati da circa 38 milioni di euro nel 2018/19 a circa 58 milioni di euro nel 2021/22

i ricavi commerciali e le royalties sono raddoppiati, passando da circa 11 milioni di sterline a circa 25 milioni di sterline

i ricavi dei diritti televisivi sono cresciuti fortemente, in parte grazie al miglioramento delle prestazioni sportive, fino a superare i 130 milioni di sterline nel 2021/22

Questa crescita non è avvenuta da sola. Elliott ha investito in manager commerciali esperti e ha reso l'organizzazione più professionale. Sono stati nominati Casper Stylsvig (con esperienza al Manchester United e al Fulham) e James Murray (ex Arsenal). L'obiettivo di Elliott era quello di rendere il Milan meno dipendente dai ricavi occasionali e garantire invece una crescita commerciale strutturale.

Un altro momento importante è stata la rivalutazione del marchio "Milan" nel 2022. Il club ha valutato il marchio a circa 174 milioni di euro e lo ha incluso come attività immateriale nel proprio bilancio. Ciò è stato fatto in conformità con la legge italiana e ha migliorato la posizione finanziaria e la credibilità del club. Tuttavia, non ha generato ulteriori entrate o vantaggi fiscali.

In altre parole, ha rafforzato l'immagine finanziaria del club senza modificarne la liquidità. Ciò è in linea con la strategia di Elliott, che si è concentrata sulla stabilità piuttosto che sui profitti rapidi.

Gli investimenti sportivi come strategia finanziaria

Elliott non considerava gli investimenti nei giocatori come spese ordinarie, ma come un modo per rendere il club più forte e stabile. Una buona squadra non dovrebbe solo garantire il successo sportivo, ma anche contribuire finanziariamente al futuro del club.

Per raggiungere questo obiettivo, l'organizzazione sportiva è stata completamente rinnovata. All'icona del club Paolo Maldini è stato assegnato un ruolo importante nella politica tecnica. Inoltre, Hendrik Almstadt, con esperienza presso Goldman Sachs e la società di investimento 3i, è stato incaricato di sviluppare uno scouting basato sui dati e l'analisi dei talenti. Non si è trattato di una scelta emotiva, ma di un passo consapevole verso una gestione professionale.

Questo approccio è stato evidente anche nelle decisioni contrattuali. Il Milan ha deciso di non rinnovare diversi contratti costosi, anche se ciò significava perdere giocatori di alto livello. L'esempio più noto è quello di Gianluigi Donnarumma. Nonostante il suo status di talento di punta e prodotto del vivaio, ha lasciato il club a parametro zero per trasferirsi al Paris Saint-Germain perché non è stato possibile raggiungere un accordo sul nuovo contratto. Dal punto di vista sportivo, questa è stata una perdita, ma dal punto di vista finanziario il club è rimasto fedele alla sua strategia: il Milan non voleva firmare contratti che comportassero rischi a lungo termine.

Allo stesso tempo, il club si è concentrato maggiormente sui giocatori più giovani. Questo ha reso il Milan meno dipendente dalle stelle più anziane con stipendi elevati, come Leonardo Bonucci. L'obiettivo non era quello di spendere meno, ma di diventare più flessibili. I giocatori più giovani hanno solitamente stipendi più bassi, possono essere venduti in seguito con un profitto e danno al club più spazio per investire.

Questa strategia si riflette chiaramente nelle cifre. Nell'ottobre 2020, nonostante la presenza di Zlatan Ibrahimović, il Milan aveva la rosa più giovane di tutti e cinque i principali campionati europei. L'età media della squadra era di 24,5 anni. Non era una coincidenza, ma parte di una chiara strategia per collegare meglio le prestazioni sportive e la stabilità finanziaria.

Investire con il controllo dei costi

L'attenzione ai giovani giocatori non significava che il Milan investisse meno. Solo nella stagione 2018/19, il club ha speso più di 150 milioni di euro per i diritti dei giocatori. Elliott ha continuato a investire, ma allo stesso tempo ha tenuto sotto stretto controllo i costi salariali.

Questa combinazione di investimenti mirati, disciplina salariale e scouting basato sui dati ha portato a migliori prestazioni sportive senza ripetere i problemi finanziari del passato.

I dati salariali lo dimostrano chiaramente. Mentre i ricavi sono cresciuti fortemente dopo la pandemia di coronavirus, i costi salariali sono rimasti praticamente invariati. Secondo l'analisi di Football Benchmark, gli stipendi sono aumentati solo leggermente tra il 2019/20 e il 2021/22, passando da 145 milioni di euro a 148 milioni di euro.

Anche i costi di ammortamento sui trasferimenti sono diminuiti, passando da circa 95 milioni di euro nel 2020 a 63 milioni di euro nel 2022. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il Milan si è concentrato maggiormente sui giocatori più giovani e sullo sviluppo dei propri talenti.

Nel frattempo, i ricavi sono cresciuti molto più rapidamente. Nello stesso periodo, i ricavi principali del club, ovvero esclusi i ricavi derivanti dalla vendita dei giocatori, sono passati da 164 milioni di euro a 287 milioni di euro. Si tratta di una crescita di 123 milioni di euro, pari al 75%.

Questo sviluppo ha cambiato radicalmente il modello finanziario dell'AC Milan. Nel 2019/20, l'88% delle entrate era ancora destinato agli stipendi, il che era finanziariamente rischioso. Nel 2022, tale percentuale era scesa al 52%, un livello considerato sano e competitivo.

Conclusione: ricostruire un club

La differenza tra entrate in rapida crescita e costi stabili mostra come Elliott abbia riformato strutturalmente il club. L'investitore non ha cercato di realizzare un profitto rapido, ma ha voluto rendere il Milan nuovamente attraente per i futuri proprietari e investitori.

Assorbendo le perdite, professionalizzando la gestione e aumentando i ricavi commerciali, Elliott ha gettato le basi per una crescita sostenibile. Senza questo periodo di riforme finanziarie e organizzative, non ci sarebbe stato un futuro stabile né una vendita di successo del club.

Quando la stabilità ha portato anche al successo sportivo

Le riforme finanziarie non portano immediatamente a risultati migliori sul campo. Nel calcio, spesso ci vogliono diverse stagioni prima che i cambiamenti dietro le quinte diventino visibili nelle prestazioni sportive. Questo è stato anche il caso dell'AC Milan sotto Elliott. Ma man mano che il club è diventato più stabile dal punto di vista finanziario e l'organizzazione è migliorata, i risultati sul campo hanno cominciato a migliorare lentamente ma inesorabilmente.

Il Milan ha fatto il suo ritorno nel calcio europeo nella stagione 2020/21 e si è classificato secondo in Serie A quell'anno. Il club ha anche raggiunto le semifinali della Coppa Italia sia nel 2018/19 che nel 2019/20. Non si è trattato di picchi casuali, ma di segnali che il Milan stava gradualmente tornando più forte. Il momento clou è arrivato nella stagione 2021/22, quando il club è diventato campione d'Italia. Quel titolo non è sembrato un successo improvviso, ma piuttosto il risultato di diversi anni di attenta ricostruzione.

La ripresa del Milan non è stata il risultato di un grande trasferimento o di una scommessa rischiosa. È stata principalmente il risultato di una minore pressione finanziaria, di scelte più chiare e di una maggiore fiducia all'interno del club. Con il miglioramento della situazione finanziaria, il Milan ha potuto dare prova di pazienza nel mettere insieme la squadra, formare i giocatori e sostenere lo staff tecnico.

Quella pazienza si è rivelata essenziale. La calma all'interno del club ha dato all'allenatore Stefano Pioli e al direttore tecnico Paolo Maldini il tempo di costruire un progetto sportivo coerente. Ciò ha permesso al Milan di lavorare sulla continuità senza dover ricominciare da capo più volte. In questo modo, Elliott ha dimostrato che gli investitori privati non sono necessariamente concentrati solo sui risultati immediati. In questo caso, la stabilità finanziaria ha effettivamente reso possibile il successo sportivo.

Anche i dati finanziari confermano questo quadro. Nella stagione 2021/22, il fatturato del Milan è aumentato del 22% rispetto all'anno precedente. Questo ha reso il Milan l'unico club tra i tradizionali top club italiani a crescere in quell'anno. Il club ha anche registrato un EBITDA positivo di circa 30 milioni di euro e ha ridotto il suo debito netto da 101 milioni di euro a circa 28 milioni di euro. Le prestazioni sportive e la stabilità finanziaria si sono rafforzate a vicenda, esattamente come Elliott aveva previsto.

Quando il Milan ha finalmente vinto il titolo di campione, non è sembrato un miracolo, ma piuttosto una conseguenza logica della politica adottata. Il club aveva ritrovato la sua struttura e la sua stabilità.

Pronti per una nuova era

Il titolo di campione 2021/22 ha significato molto più della fine di undici anni senza vittorie. Ha anche segnato il momento in cui Elliott ha potuto considerare completato il suo lavoro al Milan. Non perché vincere trofei fosse l'obiettivo principale, ma perché dimostrava che il club era tornato ad essere finanziariamente, organizzativamente e culturalmente sano.

Elliott non ha cercato di cambiare l'identità del Milan, ma piuttosto di rafforzarla. Assegnando un ruolo importante a icone del club come Paolo Maldini e reinvestendo nello sviluppo dei giovani e nella cultura del club, il Milan ha trovato un equilibrio tra tradizione e modernizzazione. Il club non ha cercato di imporsi con la forza per rimanere rilevante, ma ha gradualmente ricostruito un'identità chiara.

Quando Elliott se ne andò, il Milan non dipendeva più dagli aiuti finanziari d'emergenza degli azionisti. Il club aveva ritrovato la sua competitività, la crescita commerciale e l'organizzazione professionale. È sorprendente che il momento di massimo splendore sportivo abbia coinciso con il trasferimento della proprietà. Non perché Elliott volesse realizzare un profitto rapido, ma perché il lavoro di stabilizzazione era stato completato. Lo scudetto non è stato un colpo di fortuna, ma il risultato di una strategia che è stata attentamente eseguita nel corso di molti anni.

La vendita del club a RedBird Capital non è stata quindi una mossa rischiosa, ma un passo logico. Elliott non ha ceduto un club vulnerabile, ma un'organizzazione pronta per un'ulteriore crescita. Il Milan è passato dall'investire per sopravvivere all'investire per crescere.

Anche dopo la vendita, l'influenza di Elliott è rimasta visibile. Il recente rifinanziamento del prestito concesso all'epoca da Elliott dimostra che l'AC Milan è ora considerato un'organizzazione finanziariamente stabile e affidabile. Si tratta di una conferma silenziosa ma chiara dei cambiamenti che sono stati attuati.

Come ha sintetizzato Gordon Singer: "Siamo orgogliosi di ciò che l'AC Milan ha realizzato da quando Elliott ha acquisito il club nel 2018. Sotto Elliott e successivamente RedBird, sia i risultati finanziari che quelli sportivi sono migliorati in modo significativo e il club ha vinto trofei importanti, tra cui il titolo 2021/22. Gestire un club come l'AC Milan è una grande responsabilità e auguriamo a RedBird ogni successo per il futuro".

Elliott non ha vinto nessuna partita per l'AC Milan. Ha fatto sì che il club fosse nuovamente in grado di vincerle.

La prossima puntata di questa miniserie, che sarà pubblicata alla fine del mese, si concentrerà su come RedBird abbia rilevato questa base e stia cercando di svilupparla ulteriormente. In questo modo, l'attenzione si sta spostando dalla stabilità alla crescita, allo sviluppo dei media e alla creazione di valore a lungo termine in una nuova fase per il Milan.



