Quando Dudek pensò di picchiare Benitez: "Un sussurro diabolico nella mia testa"

L'ex portiere polacco del Liverpool ha raccontato i momentii tesi e gli screzi avuti con Rafa Benitez nel 2006: "Pensai di colpirlo in faccia".

Per tutti al Jerzy Dudek sarà ricordato come l’eroe della finale di di Istanbul, quando nel 2005 i Reds rimontarono e batterono il ai rigori. Grazie anche alle sue parate. Eppure nei 6 anni ad Anfield ci sono stati anche momenti burrascosi.

L’arrivo di Pepe Reina gli fece perdere il posto da titolare e lo fece optare per un trasferimento al nel 2007, dove fece comunque il secondo. A ‘FourFourTwo’ il portiere polacco ha raccontato del mancato addio nel gennaio 2006.

“Quando ero al top della mia carriera, Benitez comprò un altro portiere. Dovevo giocare, il Mondiale 2006 era all’orizzonte. Mi voleva il Colonia, pochi giorni prima che il mercato finisse chiamarono e dissero: ‘Perché Rafa non parla nemmeno con noi?’ Ero sorpreso”.

Una situazione che per poco non gli fece perdere la testa: pensò anche di colpire in faccia Benitez per arrivare alla cessione.

“Il giorno dopo parlai con lui, mi disse che offrivano solo 800mila sterline per un prestito. ‘Se Reina si infortuna cosa faccio? Non posso mettere in porta una borsa con 800mila sterline’. Poi ho avuto un pensiero folle, di colpirlo in faccia. Quel sussurro diabolico nella mia testa mi diceva che se avessi colpito Rafa in faccia mi avrebbero lasciato andare al Colonia”.

Alla fine Dudek si contenne e arrivò a giocarsi un’altra finale di Champions League nel 2007, anche se la vide dalla panchina. Con esito diverso.