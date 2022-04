Il sorteggio di Doha ha stabilito i gironi dei Mondiali di Qatar 2022, la prima edizione della storia a disputarsi non in estate ma in autunno inoltrato. L'Italia, come noto, ancora una volta non ci sarà: è stata eliminata dalla Macedonia del Nord nella semifinale delle qualificazioni e, dunque, guarderà la più importante competizione del mondo da casa.

Gli azzurri saranno dunque costretti a rimandare nuovamente il sogno di raggiungere una finale dei Mondiali come accadde nel 2006, a Berlino. Gara che, peraltro, rappresenta ancor oggi l'ultima sfida a eliminazione diretta disputata dall'Italia nella competizione.

A proposito di finale: in attesa di capire chi la raggiungerà - se una superpotenza come Brasile, Germania o Argentina oppure una sorpresa, come accadde nel 2018 con la Croazia -, vediamo quando e dove si disputerà, e dunque quando finiranno i Mondiali, al via il 21 novembre.

QUANDO E DOVE SI GIOCA LA FINALE DEI MONDIALI DI QATAR 2022?

La finale dei Mondiali in programma in Qatar nel novembre e dicembre 2022 si giocherà al Lusail Stadium di Lusail, a 15 chilometri di distanza dalla Capitale Doha, impianto che può contenere fino a 80.000 persone: è il più capiente tra gli otto scelti per ospitare le partite della competizione.

Per quanto riguarda data e orario della finale dei Mondiali del Qatar, la partita si giocherà domenica 18 dicembre 2022 con calcio d'inizio alle ore 16 italiane, ovvero le 17 locali. Tra l'Italia e il Qatar c'è infatti una sola ora di fuso orario dopo il cambio dall'ora solare all'ora legale avvenuto nel nostro paese a fine marzo.