Quando Crouch chiese una foto a Ronaldo: "Non aveva idea di chi fossi"

Quando si pronuncia il nome Ronaldo c'è sempre bisogno di una distinzione: il fuoriclasse della , campione assoluto in campo e professionista impeccabile anche fuori; dall'altra il 'Fenomeno' brasiliano, senza dubbio uno dei giocatori più forti nella storia di questo sport... con qualche vizio di troppo dopo aver appeso le scarpe al chiodo.

Peter Crouch, ex attaccante di , e , racconta al 'Daily Mail' il suo incontro con Ronaldo sulle spiagge di Ibiza:

"L'ho incontrato una volta, ero in vacanza a Ibiza e l'ho visto sulla spiaggia. Era impegnato a passare bottiglie di birra e aveva un posacenere in equilibrio sullo stomaco. Ogni volta che finiva il suo drink, la top model che era con lui gliene portava un altro".

Il centravanti inglese non ha resistito alla tentazione di chiedere una foto al Fenomeno, che però non lo ha minimamente riconosciuto:

"Non potevo rinunciare alla possibilità di avere una foto con lui, quindi sono andato da lui. Speravo mi dicesse: 'Oh, sei Crouch!', ma in realtà non aveva idea di chi fossi. La foto è stata scattata e sono andato via, lui non si è proprio reso conto che ero un calciatore".