Quando si chiude il calciomercato 2022 in Scozia?

Quando si parla di calciomercato, l'ultimo giorno di gennaio significa spesso chiusura delle trattative e impossibilità di andare oltre con gli affari ufficiali. In giro per l'Europa le varie sessioni hanno orari leggermente diversi in termini di chiusura delle stesse, ma si parla comunque del 31 del mese o primi di febbraio, con le dovute eccezioni che vedono la possibilità di acquisti anche per altre settimane.

In Italia, Spagna, Francia e le grandi nazioni calcistiche d'Europa, possibilità di acquistare solamente fino al 31 gennaio, con orari precisi e a volte diversi. Rimane però aperta l'eventualità di cedere all'estero, nei campionati che hanno ancora presente la possibilità di acquistare, vista la propria sessione invernale ancora aperta.

Il 31 gennaio ballano diversi acquisti e cessioni che potrebbero saltare per mancanza di tempo o essere confermati, previa depositato del contratto, sul gong di fine calciomercato. Tra questi, Aaron Ramsey, centrocampista della Juventus vicino ai Rangers, militanti del campionato scozzese.

L'articolo prosegue qui sotto

SCOZIA, QUANDO SI CHIUDE IL MERCATO DI GENNAIO?

I Rangers di Glasgow, alla pari del Celtic e delle altre squadre del paese, potranno acquistare giocatori fino alla mezzanotte locale tra il 31 gennaio e il primo febbraio 2022. In Italia sarà l'una di notte quando si concluderà la sessione di calciomercato scozzese in entrata.

I Rangers, in questo caso specifico, potranno dunque despositare il contratto di Ramsey fino all'1:00 di martedì notte, in Italia, o alla mezzanotte locale. Corsa contro il tempo per la compagine scozzese e l'eventuale addio del centrocampista alla Juventus