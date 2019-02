Quando c'è il sorteggio degli ottavi di Europa League? Data e orario

L'edizione 2018/19 si prepara a entrare nella fase dei quarti di finale: tutte le informazioni per seguire il sorteggio.

In attesa di capire chi supererà lo scoglio dei sedicesimi, è già tempo di pensare al sorteggio degli ottavi di finale di Europa League. Un evento a cui saranno interessate 16 squadre, ovvero le 16 che usciranno indenni dall'attuale fase della competizione.

Attualmente sono rimaste in corsa le vincitrici dei gironi di Europa League e le terze di quelli di Champions League, che in molti casi si sfideranno tra loro nei sedicesimi di finale. Tre sono le italiane: il Napoli e l'Inter, 'retrocesse' dalla Champions, e la Lazio. Eliminato invece il Milan, la cui sorte è stata la medesima dell'Atalanta.

Anche gli ottavi di finale si svolgeranno in gare di andata e ritorno. Diversamente dai sedicesimi, però, anche le formazioni della stessa nazione potranno affrontarsi tra loro, dando vita dunque a più di un possibile derby.

SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League si svolgerà venerdì 22 febbraio 2019 a partire dalle ore 13.00. A ospitare l'evento sarà come sempre la sede dell'UEFA, situata a Nyon, in Svizzera. Il 15 marzo andrà invece in scena il sorteggio dei quarti, il 19 aprile quello delle semifinali.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

Il sorteggio degli ottavi di finale di Europa League, così come quelli di Champions League, sarà trasmesso da Sky Sport, che ha acquisito i diritti della competizione. Gli abbonati potranno seguirlo anche in streaming, su pc, tablet e smartphone, grazie al servizio Skygo.