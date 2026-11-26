Ma come funziona la sessione invernale di calciomercato? Quando apre e quando chiude? Quanto dura, insomma? In questa pagina tutte le informazioni sulla prima finestra di mercato del 2027, comprese la sede e la differenza tra Serie A e le altre leghe in Europa.
QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO INVERNALE 2027
C'è una grossa novità: la sessione invernale di calciomercato, la prima del 2027, si apre prima del previsto. Anziché il 2 gennaio, il Consiglio della FIGC negli scorsi mesi ha deciso, ascoltando i club di Serie A, di fissare l'inizio del mercato invernale proprio alla fine del 2026 e precisamente al 28 dicembre 2026. La chiusura della sessione invernale, invece, resta fissata all'1 febbraio 2027, in linea con tutte le altre Nazioni.
A CHE ORA CHIUDE IL CALCIOMERCATO INVERNALE 2027
La chiusura della sessione invernale di calciomercato, che come detto è l'1 febbraio 2027, ha anche un'ora ben precisa: i club potranno operare nei trasferimenti fino alle ore 20 di quel giorno. Entro quella deadline dovrà essere depositata sulla piattaforma della FIGC tutta la documentazione necessaria e valida per rendere effettiva un'operazione.
QUANDO APRE E CHIUDE IL CALCIOMERCATO INVERNALE IN EUROPA
Di seguito le date di apertura e chiusura della sessione invernale di calciomercato in Europa.
- Premier League: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 1 febbraio 2027 (ore 23 inglesi)
- LaLiga: apertura 2 gennaio 2027 - chiusura 2 febbraio 2027 (ore 23:59)
- Bundesliga: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 1 febbraio 2027 (ore 20)
- Ligue 1: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 1 febbraio 2027 (ore 19:59)
- Eredivisie: apertura 4 gennaio 2027 - chiusura 2 febbraio 2027 (ore 23:59)
- Super Lig: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 5 febbraio 2027 (ore 23:59 turche)