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La chiusura dell'anno solare non è solo un'occasione per fare bilanci sportivi: o meglio, da quelli si può partire per sviluppare i tanti discorsi che, proprio in questo periodo, vengono portati avanti per rinforzare la rosa. Sì, torna il calciomercato con la sessione invernale. Finestra fondamentale, per alcuni, per ribaltare le sorti di tutta la stagione.

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Ma come funziona la sessione invernale di calciomercato? Quando apre e quando chiude? Quanto dura, insomma? In questa pagina tutte le informazioni sulla prima finestra di mercato del 2027, comprese la sede e la differenza tra Serie A e le altre leghe in Europa.

QUANDO INIZIA E QUANDO FINISCE IL CALCIOMERCATO INVERNALE 2027

C'è una grossa novità: la sessione invernale di calciomercato, la prima del 2027, si apre prima del previsto. Anziché il 2 gennaio, il Consiglio della FIGC negli scorsi mesi ha deciso, ascoltando i club di Serie A, di fissare l'inizio del mercato invernale proprio alla fine del 2026 e precisamente al 28 dicembre 2026. La chiusura della sessione invernale, invece, resta fissata all'1 febbraio 2027, in linea con tutte le altre Nazioni.

A CHE ORA CHIUDE IL CALCIOMERCATO INVERNALE 2027

La chiusura della sessione invernale di calciomercato, che come detto è l'1 febbraio 2027, ha anche un'ora ben precisa: i club potranno operare nei trasferimenti fino alle ore 20 di quel giorno. Entro quella deadline dovrà essere depositata sulla piattaforma della FIGC tutta la documentazione necessaria e valida per rendere effettiva un'operazione.

QUANDO APRE E CHIUDE IL CALCIOMERCATO INVERNALE IN EUROPA

Di seguito le date di apertura e chiusura della sessione invernale di calciomercato in Europa.

- Premier League: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 1 febbraio 2027 (ore 23 inglesi)

- LaLiga: apertura 2 gennaio 2027 - chiusura 2 febbraio 2027 (ore 23:59)

- Bundesliga: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 1 febbraio 2027 (ore 20)

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- Ligue 1: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 1 febbraio 2027 (ore 19:59)

- Eredivisie: apertura 4 gennaio 2027 - chiusura 2 febbraio 2027 (ore 23:59)

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- Super Lig: apertura 1 gennaio 2027 - chiusura 5 febbraio 2027 (ore 23:59 turche)