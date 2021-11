Senza Dzeko, ancora indisponibile dopo il risentimento muscolare del Derby milanese, la Bosnia perde in superiorità numerica (per più di un tempo), dicendo addio alla possibilità di giocare i Mondiali 2022. Niente da fare per Pjanic eliminati, k.o in casa contro la Finlandia per 3-1.

La squadra nordica, invece, conquista il secondo posto e punta ora ai playoff, per i quali lotta anche l'Ucraina. La Francia, impegnata in serata contro il Kazakistan, dovrebbe invece strappare il pass diretto.



GRUPPO D

BOSNIA-FINLANDIA 1-3 33' Forss (F), 55' Lod (F), 69' Menalo (B), 73' O'Shaugnessy (F)]



FRANCIA-KAZAKISTAN [ore 20.45]



GRUPPO E



BELGIO-ESTONIA [ore 20.45]



GALLES-BIELORUSSIA [ore 20.45]



GRUPPO G

NORVEGIA-LETTONIA [ore 18.00]



TURCHIA-GIBILTERRA [ore 18.00]



OLANDA-MONTENEGRO [ore 20.45]