La Bulgaria frena nel gruppo dell'Italia, proprio dopo aver pareggiato contro gli azzurri. Importante vittoria per la Bosnia in Kazakistan.

Era riuscita nell'impresa di fermare l'Italia, dopo l'exploit della Nazionale azzurra agli Europei. A sorpresa, nel nuovo turno di qualificazione ai Mondiali, la Bulgaria è invece caduta in Lituania, per 3-1. Un risultato che avvicina la rappresentativa di Mancini a Qatar 2022.

Nell'altra gara del pomeriggio, nel sabato delle qualificazioni ai Mondiali del prossimo anno, la Bosnia ha conquistato il campo del Kazakistan, scavalcando l'Ucraina in classifica a pari gare, in attesa della sfida della Finlandia in serata (con un match in più).

GRUPPO A

LUSSEMBURGO-SERBIA ore 20:45

AZERBAIGIAN-IRLANDA ore 18

GRUPPO B

SVEZIA-KOSOVO ore 18

GEORGIA-GRECIA ore 18

GRUPPO C

LITUANIA-BULGARIA 3-1 [18' Lasickas (L), 64' Despodov (B), 82' e 84' Cernych (L)]

SVIZZERA-IRLANDA DEL NORD ore 20:45

GRUPPO D

KAZAKISTAN-BOSNIA E HERZEGOVINA 0-2 [25' e 66' Prevljak]

FINLANDIA-UCRAINA ore 18

GRUPPO F

MOLDAVIA-DANIMARCA ore 20:45

SCOZIA-ISRAELE ore 18

FAR OER-AUSTRIA ore 20:45

GRUPPO I

ANDORRA-INGHILTERRA ore 20:45

UNGHERIA-ALBANIA ore 20:45

POLONIA-SAN MARINO ore 20:45