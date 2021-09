Nella 6ª giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 il Portogallo rifila tre reti all'Azerbaigian senza Ronaldo. La Francia ospita la Finlandia.

Si conclude con il sesto turno di qualificazioni ai Mondiali del 2022 in programma in Qatar la finestra dedicata alle Nazionali. In attesa della sfida tra l'Italia e la Lituania in programmma mercoledì sera, nella giornata di martedì si è aperto ufficialmente il programma con tante sfide che mettono in palio tre punti preziosi.

Nel Gruppo A il Portogallo riparte da una vittoria. La compagine lusitana, nonostante l’assenza dello squalificato Cristiano Ronaldo, riesce ad imporsi per 3-0 sul campo dell’Azerbaigian. A decidere a Baku sono state le reti sigliate nel primo tempo da Bernardo Silva ed André Silva e nella ripresa da Diogo Jota.

Per il Portogallo i punti in classifica sono 13 dopo cinque partite disputate.

GRUPPO A

AZERBAIGIAN-PORTOGALLO 0-3 [26’ Bernardo Silva, 31’ André Silva, 75' Diogo Jota]

IRLANDA-SERBIA ore 20.45

GRUPPO D

BOSNIA-KAZAKISTAN ore 20.45

FRANCIA-FINLANDIA ore 20.45

GRUPPO F

FAR OER-MOLDAVIA ore 20.45

DANIMARCA-ISRAELE ore 20.45

AUSTRIA-SCOZIA ore 20.45

GRUPPO G

MONTENEGRO-LETTONIA ore 20.45

NORVEGIA-GIBILTERRA ore 20.45

OLANDA-TURCHIA ore 20.45

GRUPPO H

RUSSIA-MALTA ore 20.45

SLOVACCHIA-CIPRO ore 20.45

CROAZIA-SLOVACCHIA ore 20.45