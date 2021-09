Nella 5ª giornata delle qualificazioni a Qatar 2022 poker della Serbia che raggiunge il Portogallo in vetta al Gruppo A.

Altra tornata di sfide valide per le qualificazioni europee a Qatar 2022. Sabato si è aperta infatti la quinta giornata e lo ha fatto regalando anche importanti sorprese.

Nel Gruppo A l’Azerbaigian ha sfiorato un clamoroso successo sul campo dell’Irlanda. A Dublino è finita 1-1, con Duffy che all’87’ ha pareggiato la rete siglata da Makhmudov nel recupero del primo tempo.

Successo importante e come da pronostico per la Serbia che, superando 4-1 il Lussemburgo (in goal anche il ‘fiorentino’ Milenkovic), si porta a quota dieci in classifica appaiando in vetta il Portogallo (entrambe quattro partite giocate).

Nel Gruppo D, prima vittoria, dopo due pareggi consecutivi, per la Finlandia che supera in casa il Kazakistan.

Nel Gruppo G la Norvegia si impone per 2-0 sul campo della Lettonia (ad aprire le marcature è stato Haaland), mentre nel Gruppo H sono da registrare i successi di Russia (2-0 a Cipro) e Slovenia (1-0 interno contro Malta).

GRUPPO A

IRLANDA-AZERBAIGIAN 1-1 [45’ Makhmudov (A), 87’ Duffy (I)]

SERBIA-LUSSEMBURGO 4-1 [22' Mitrovic (S), 35' Mitrovic (S), 77’ Thill (L), 82’ aut. Chanot (S), 90+7’ Milenkovic]

GRUPPO D

FINLANDIA-KAZAKISTAN 1-0 [60' Pohjanpalo]

UCRAINA-FRANCIA [ore 20:45]

GRUPPO F

FAR OER-DANIMARCA [ore 20:45]

ISRAELE-AUSTRIA [ore 20:45]

SCOZIA-MOLDAVIA [ore 20:45]

GRUPPO G

LETTONIA-NORVEGIA 0-2 [20' Haaland, 66’ Elyounoussi]

OLANDA-MONTENEGRO [ore 20:45]

GIBILTERRA-TURCHIA [ore 20:45]

GRUPPO H

CIPRO-RUSSIA 0-2 [6' Erokhin, 55’ Zhemaletdinov]

SLOVENIA-MALTA 1-0 [45’ rig. Lovric]

SLOVACCHIA-CROAZIA [ore 20:45]