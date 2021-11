Qualificazioni Mondiali, risultati 10ª giornata - Olanda in Qatar, Norvegia fuori

L'ultima giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali 2022 regala il pass all'Olanda, che batte la Norvegia nel finale e vola in Qatar.

Gli scandinavi invece vengono scavalcati pure dalla Turchia che vince in rimonta e dunque guarderanno i Mondiali da casa.

Nel gruppo della Francia il secondo posto che vale i playoff va all'Ucraina, vittoriosa in casa della Bosnia-Herzegovina che resta fuori così come la Finlandia, sconfitta in casa dai Bleus.

Si qualifica per i playoff anche il Galles che grazie al pareggio casalingo contro il Belgio resta davanti alla Repubblica Ceca che passa comunque grazie al piazzamento in Nations League.

GRUPPO D

FINLANDIA-FRANCIA 0-2 [67' Benzema, 76' Mbappe]

BOSNIA ED ERZEGOVINA-UCRAINA 0-2 [59' Zinchenko, 79' Dovkyk]

GRUPPO E

GALLES-BELGIO 1-1 [12' De Bruyne (B), 32' Moore (G)]

REPUBBLICA CECA-ESTONIA 2-0 [59' Brabec, 85' Sykora]

GRUPPO G

GIBILTERRA-LETTONIA 1-3 [7'Walker (G), 25' Gutkovskis, 55' Uldrikis, 75' Krollis (L)]

MONTENEGRO-TURCHIA 1-2 [4' Beqiraj (M), 22' Akturkoglu, 60' Kokcu (T)]

OLANDA-NORVEGIA 2-0 [84' Bergwjin, 91' Depay]