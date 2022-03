Qualificazioni Mondiali: Ibra sfida Lewandowski, pericolo Macedonia per CR7

Dall’Europa al Sudamerica, passando per l’Africa. Tra la serata e la nottata il tabellone finale del Mondiale di Qatar 2022 assumerà una fisionomia ancora più delineata. Saranno almeno 7 i pass che verranno staccati, che si andranno ad aggiungere ai 20 già ufficiali.

EUROPA

Due di questi saranno quelli europei, con le due finali dei ‘raggruppamenti’. L’Italia guarderà con tanti rimpianti alla sfida tra il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Macedonia del Nord, che dopo aver conquistato lo scalpo azzurro punta a fare un altro colpo grosso in casa dei predecessori degli azzurri sul trono d’Europa.

La sfida più intrigante però è probabilmente quella tra Polonia e Svezia: uno tra Ibrahimovic e Lewandowski non giocherà la rassegna iridata. Tutto in 90 minuti a Chorzow, con lo svedese che dovrebbe partire dalla panchina per far spazio a Kulusevski e Isak, mentre invece il ‘9’ del Bayern ha perso Piatek, la sua spalla: toccherà a Milik. Rimane in sospeso il girone dell’Ucraina, che dovrà sfidare la Scozia: il Galles attende la vincente in finale, sperando presto in tempi più sereni

20.45 Polonia-Svezia

20.45 Portogallo-Macedonia del Nord

AFRICA

Sarà una serata di scontri decisivi anche in Africa, il cui format prevede cinque gare su 180 minuti che determinino le cinque qualificate.

In testa al menù c’è la sfida tra Senegal ed Egitto, che mette di fronte i due assi del Liverpool Mané e Salah in un remake dell’ultima finale della Coppa d’Africa. Si gioca in Senegal e si riparte dall’1-0 per i Faraoni dell’andata.

Partiranno invece da situazioni di parità il Marocco e la Repubblica Democratica del Congo di Cuper (1-1) così come Nigeria e Ghana (0-0), mentre Algeria e Tunisia dovranno difendere lo 0-1 conquistato all’andata rispettivamente contro Camerun e Mali.

19.00 Senegal-Egitto

19.00 Nigeria-Ghana

21.30 Marocco-RD Congo

21.30 Algeria-Camerun

21.30 Tunisia-Mali

SUDAMERICA

Con Brasile, Argentina, Ecuador ed Uruguay già qualificate e matematicamente certe dei primi 4 posti, in Sudamerica tutti gli occhi sono sulla corsa a tre tra Perù, Colombia e Cile per il quinto posto che vale lo spareggio.

I primi partono avanti, a 21 punti, mentre Cuadrado e Vidal, e compagni, inseguono a 20 e a 19. Il match-point rimane in mano al Perù, a cui basta vincere in casa col Paraguay. La Colombia è ospite del Venezuela, il Cile affronta in casa l’Uruguay.

1.30 Bolivia-Brasile

1.30 Venezuela-Colombia

1.30 Ecuador-Argentina

1.30 Cile-Uruguay

1.30 Perù-Paraguay